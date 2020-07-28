Экономика
РосбалтПри проверке госзакупок выявили нарушений почти на 250 млрд рублей
Счетная палата РФ проанализировала развитие системы государственных и корпоративных закупок за 2019 год и обнаружила 839 нарушений на общую сумму 236,6 млрд рублей, следует из отчета контрольного ведомства. Это на 7,7% больше, чем по итогам предшествующего года.
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Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс 09:01
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
В Минздраве намерены поэтапно увеличивать объемы прививок от коронавирусной инфекции. При этом их будут делать только с согласия граждан.
Evo-rus.com 02:24
Происшествия
Машинист пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Петербурге
При столкновении грузовых электровозов на юге Петербурга пострадал один из машинистов.
Газета.Ru 09:00
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Экономика
В Минфине разъяснили поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
В Минфине заявили, что поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в ПФР нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса.
RT на русском 05:58
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Общество
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us
Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
Путешествия
Цены на отдых в Турции оказались ниже, чем в Сочи
Цены на отдых в Краснодарском крае, Крыму и Турции сопоставимы, рассказала Мурзина.
Моменты.Тюмень 05:25
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова с Гэтжи
Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава UFC Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
Общество
Свердловский губернатор объяснил, почему не открывает торговые центры
Главу региона спросили, почему он не отменяет запрет на работу торговых центров.
REGNUM 08:22
Гаджеты
Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников
Evo-rus.com 01:12
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием.
Известия 08:32
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Общество
ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения
Смена сезонов никак не влияет на интенсивность распространения коронавируса, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Российская газета 07:08
Общество
Основатель Valve открыто поддержал консоль Xbox Series X
Вашингтон, 28 июля 2020, 14:42 — REGNUM Глава Valve Гейб Ньюэлл заявил, что консоль Xbox Series X лучше, чем PlayStation 5. Об этом 28 июля сообщает «Игромания».
REGNUM 07:42
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Единоборства
Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
Советский спорт 08:56
Здоровье
Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни
ToDay News Ufa вчера в 15:56
Культура
В США популярное ток-шоу проверяют после жалоб сотрудников на расизм
В США медиахолдинг WarnerMedia проводит проверку популярной телепередачи «Шоу Эллен Дедженерес» после жалоб её сотрудников на расизм и «нездоровую атмосферу» на площадке, сообщает издание Variety, ссылаясь на свои источники.
Аргументы и Факты 09:00