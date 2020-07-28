Экономика

РосбалтРосбалтПри проверке госзакупок выявили нарушений почти на 250 млрд рублей

Счетная палата РФ проанализировала развитие системы государственных и корпоративных закупок за 2019 год и обнаружила 839 нарушений на общую сумму 236,6 млрд рублей, следует из отчета контрольного ведомства. Это на 7,7% больше, чем по итогам предшествующего года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В госзакупках 2019 года выявлено нарушений на ₽236,6 млрд

Финансовая газетавчера в 20:27

Счетная палата: потенциал контрактной системы раскрыть пока не удалось

Глас Народа02:48

Счетная палата назвала главные проблемы системы закупок

Российская газета02:26

При проверке госзакупок выявили нарушений почти на 250 млрд рублей

Росбалт08:07

СП: создать эффективную систему регулирования всего цикла закупок пока не удалось

ПРАЙМвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Экономика

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс 09:01
Здоровье

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

В Минздраве намерены поэтапно увеличивать объемы прививок от коронавирусной инфекции. При этом их будут делать только с согласия граждан.
Evo-rus.com 02:24
832
Происшествия

Машинист пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Петербурге

При столкновении грузовых электровозов на юге Петербурга пострадал один из машинистов.
Газета.Ru 09:00
184
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
2
Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
223
Космос

Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе

Известия 00:58
Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Экономика

В Минфине разъяснили поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

В Минфине заявили, что поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в ПФР нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса.
RT на русском 05:58
976
Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
199
Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
561
Общество

Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us

Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
5
Путешествия

Цены на отдых в Турции оказались ниже, чем в Сочи

Цены на отдых в Краснодарском крае, Крыму и Турции сопоставимы, рассказала Мурзина.
Моменты.Тюмень 05:25
7
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,9K
Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова с Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава UFC Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Футбол

Киевское «Динамо» объяснило слова Луческу об отставке из клуба

РБК спорт 07:36
Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
135
Общество

Свердловский губернатор объяснил, почему не открывает торговые центры

Главу региона спросили, почему он не отменяет запрет на работу торговых центров.
REGNUM 08:22
1
Гаджеты

Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников

Evo-rus.com 01:12
6
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
475
Общество

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием.
Известия 08:32
59
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
111
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
81
Общество

ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Смена сезонов никак не влияет на интенсивность распространения коронавируса, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Российская газета 07:08
13
Общество

Основатель Valve открыто поддержал консоль Xbox Series X

Вашингтон, 28 июля 2020, 14:42 — REGNUM Глава Valve Гейб Ньюэлл заявил, что консоль Xbox Series X лучше, чем PlayStation 5. Об этом 28 июля сообщает «Игромания».
REGNUM 07:42
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

МонаВиста вчера в 07:50
570
Общество

В Хабаровске арестовали водителя «Фургалмобиля»

РБК 08:22
108
Единоборства

Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
Советский спорт 08:56
Здоровье

Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни

ToDay News Ufa вчера в 15:56
22
Происшествия

Расчленившего жену петербуржца арестовали на два месяца

REGNUM 08:44
1
Культура

В США популярное ток-шоу проверяют после жалоб сотрудников на расизм

В США медиахолдинг WarnerMedia проводит проверку популярной телепередачи «Шоу Эллен Дедженерес» после жалоб её сотрудников на расизм и «нездоровую атмосферу» на площадке, сообщает издание Variety, ссылаясь на свои источники.
Аргументы и Факты 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Федеральный закон Российской Федерации от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ
Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Федеральный закон Российской Федерации, регламентирующий порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключение контрактов и их исполнение. Данный закон с 1 января 2014 года отменяет действия Федерального закона № 94-ФЗ от 2005 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля (аудита) Российской Федерации, образуемый в порядке, установленном действующим законодательством страны, и подотчётный Федеральному Собранию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное