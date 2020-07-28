Счетная палата РФ проанализировала развитие системы государственных и корпоративных закупок за 2019 год и обнаружила 839 нарушений на общую сумму 236,6 млрд рублей, следует из отчета контрольного ведомства. Это на 7,7% больше, чем по итогам предшествующего года.

При проверке госзакупок выявили нарушений почти на 250 млрд рублей

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