Армия и оружие
Российская газетаПри ракетной атаке на Дамаск пострадали семь сирийских военных
По данным армейских источников, обстрел Дамаска велся о стороны оккупированных Голанских высот из района Мадждаль-Шамс. Со стороны Израиля эту информацию никак не прокомментировали. В Дамаске также сообщили о материальном ущербе в результате обстрела, но масштабы ущерба не уточняются.
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