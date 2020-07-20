Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска. Об этом говорится в переданном агентством SANA коммюнике командования ВС арабской республики.

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

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