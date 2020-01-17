Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВ результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на военные источники в США.
Читать в источнике
Комментировать292

Подробнее о событии

Пострадавшие при ракетном ударе Ирана военные США вернутся на службу

Газета.Ru03:13

При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных

РИА Новостивчера в 22:40

Как гегемония доллара превратилась в капкан для США

REGNUM05:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:10

В США подтвердили информацию об 11 пострадавших при ударе Ирана

RT на русскомвчера в 23:05

СМИ: при ударе Ирана по базе в Ираке 11 военных США были контужены

ТАССвчера в 21:41

ВС США подтвердили, что их военные пострадали при атаке Ирана ракетами

Телеканал 360°02:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Территория новостей вчера в 12:11
Политика

Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство

Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
РИА Новости 04:56
Общество

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Известия 05:17
Происшествия

Матери умершей в Кирове от голода девочки вынесли приговор

Газета.Ru 04:37
Музыка

Эминем выпустил новый альбом и клип

РИА Новости 04:12
Политика

Путин предложил пост премьер-министра Мишустину

Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.
TatCenter 15 января в 12:10
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 09:47
Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
RuNews24.ru 15 января в 04:02
Происшествия

Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом

Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
Известия вчера в 04:22
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Политика

Зеленский получил заявление премьера Украины об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке.
RT на русском 02:51
Спорт

ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
RT на русском 05:26
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Происшествия

Генпрокуратура подтвердила жалобу Колокольцева на ЦБ

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в июле обращался в Генпрокуратуру по поводу необоснованного прекращения Банком России деятельности временной администрации «Центрального страхового общества» (ЦСО).
Ведомости 04:43
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал детям не окунаться в прорубь на Крещение

REGNUM вчера в 23:38
Гаджеты

В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения

Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона.
Известия вчера в 20:24
Экономика

Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске

РИА Новости 05:04
Происшествия

В Москве задержали семерых сообщников лидера секты «Бога Кузи»

Участники секты "Бога Кузи", которую в полиции называют "объединением деструктивной направленности", задержаны в Москве.
Российская газета 05:00
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Хоккей

Дубль Овечкина обеспечил победу «Вашингтона» над «Каролиной»

МК-Спорт 14 января в 02:34
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
Политика

МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы

«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
REGNUM 05:18
Гаджеты

На 3-нм технологию TSMC первыми перейдут мобильные и высокопроизводительные процессоры

Руководство компании утверждает, что главными потребителями передовых литографических технологий в ближайшие годы останутся разработчики мобильных и высокопроизводительных процессоров, соответственно.
3DNews 05:05
Общество

Шнуров дал стихотворное наставление новому премьеру Мишустину

Piter.tv 05:20
Кино

Квентин Тарантино считает Криса Пайна лучшим актером Голливуда

Discover24 02:59
Общество

В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал

В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Lenta.ru 04:29
Шоу-бизнес

75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз

В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.
Вокруг ТВ вчера в 05:45
Происшествия

Россиянка задушила девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой

В Новосибирске 28-летняя местная жительница задушила свою девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой.
Lenta.ru 05:14
Политика

В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
РИА Новости 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
Убийство генерала СулейманиБольше новостей по теме
Главное