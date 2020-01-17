Армия и оружие
Российская газетаПри ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
По данным журналистов, в результате ракетного обстрела базы Айн-эль-Асад 8 января 11 военнослужащих получили лишь контузии различной степени тяжести. Они доставлены для обследования в госпиталь в Германии, их жизни ничего не угрожает.
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