Происшествия
RT на русскомПри сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек
В результате сброса авиатоплива экипажем самолёта авиакомпании Delta над Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния) пострадали не менее 44 человек. Как сообщает в Twitter пожарная служба Лос-Анджелеса, топливо попало на территорию четырёх начальных школ.
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