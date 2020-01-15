В результате сброса авиатоплива экипажем самолёта авиакомпании Delta над Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния) пострадали не менее 44 человек. Как сообщает в Twitter пожарная служба Лос-Анджелеса, топливо попало на территорию четырёх начальных школ.

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