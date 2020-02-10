Происшествия
ТАССДвое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Это подтвердил ТАСС заведующий консульским отделом дипломатической миссии Владимир Пронин.
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Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана
Политика
Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы
Решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета Европы, которое было принято комитетом министров этой организации, разочаровало МИД Украины.
Кино
«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер
Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Происшествия
СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Здоровье
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Политика
Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной
Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
Политика
Соловьев назвал мэра Львова сволочью
Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Экономика
Минэкономики РТ прогнозирует в 2020 году рост ВРП
Как сообщили сегодня на итоговой коллегии Минэкономики РТ, рост ВРП в текущем году прогнозируется на уровне свыше 102%.
Армия и оружие
Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео
В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Общество
Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин
Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Политика
Российское судно-трубоукладчик вышло из порта Находка
Происшествия
Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе
Представитель областного центра медицины катастроф Антон Дужик уточнил, что на данный момент общее количество пострадавших, которые остались в живых, - 39 человек (водитель грузовика, как писала "РГ", скончался на месте аварии, а 71-летняя пассажирка автобуса - в больнице).
Происшествия
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
Минобороны намерено заменить советские системы «Тунгуска» и «Шилка»
Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Здоровье
Кто займется исправлением врачебных ошибок
На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).
Общество
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Авто
В ГИБДД спустя полтора месяца рассказали сахалинцам о нововведениях в законах
Напомним, нововведения вступили в силу с 1 января 2020 года, то есть действуют уже полтора месяца.
Общество
РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба
Из-за падения спроса на уголь в Европе ОАО "РЖД" решило ускорить модернизацию "восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали" пишет РБК со ссылкой на подготовленный план работ.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Гаджеты
Xiaomi показала внутренний мир Xiaomi Mi 10
Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) продолжает делиться подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который будет представлен на этой неделе.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Гаджеты
В России появится новый стандарт Wi-Fi 6
Минкомсвязь анонсировал в России появление нового стандарта Wi-Fi 6 за счет сертификации гаджетов с поддержкой данного вида связи.
Общество
Американский актер пришел на «Оскар» в платье и на каблуках
Американский актер Билли Портер пришел на 92-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» в платье и на каблуках.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Технологии
Samsung объяснил блокировку телевизоров
Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.