Происшествия

ТАССТАССДвое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Это подтвердил ТАСС заведующий консульским отделом дипломатической миссии Владимир Пронин.
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СК начал проверку после гибели россиян при аварии с катерами в Таиланде

РБК02:53

Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде

Коммерсантъ00:06

СКР проводит проверку по факту гибели граждан РФ на Пхукете

Интерфакс02:49

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде детях из России

РИА Новости02:26

Более 30 россиян были на катере, попавшем в аварию в Таиланде

Телеканал 360°02:53

СК начал проверку по факту столкновения катеров с российскими туристами в Таиланде

ТАСС02:32

Опубликовано видео столкновения катеров с россиянами в Таиланде

Lenta.ru00:32
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Кино

Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана

iReactor вчера в 20:32
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

Решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами Совета Европы, которое было принято комитетом министров этой организации, разочаровало МИД Украины.
РЕН ТВ 08 февраля в 20:37
Кино

«Оскар» за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер

Лучшей актрисой по мнению жюри американской Киноакадемии была признана Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".
Народные новости вчера в 23:14
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Здоровье

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 08 февраля в 16:18
Политика

Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
RT на русском 02:23
Политика

Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Lenta.ru вчера в 21:37
Экономика

Минэкономики РТ прогнозирует в 2020 году рост ВРП

Как сообщили сегодня на итоговой коллегии Минэкономики РТ, рост ВРП в текущем году прогнозируется на уровне свыше 102%.
Реальное время 02:22
Армия и оружие

Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео

В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Аргументы и Факты вчера в 04:17
Общество

Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Российская газета 02:27
Политика

Российское судно-трубоукладчик вышло из порта Находка

REGNUM вчера в 22:46
Происшествия

Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе

Представитель областного центра медицины катастроф Антон Дужик уточнил, что на данный момент общее количество пострадавших, которые остались в живых, - 39 человек (водитель грузовика, как писала "РГ", скончался на месте аварии, а 71-летняя пассажирка автобуса - в больнице).
Российская газета 01:50
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:39
Армия и оружие

Минобороны намерено заменить советские системы «Тунгуска» и «Шилка»

News.ru вчера в 07:31
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»

Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
РИА Новости вчера в 20:35
Здоровье

Кто займется исправлением врачебных ошибок

На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).
Ведомости вчера в 16:02
Общество

Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
Авто

В ГИБДД спустя полтора месяца рассказали сахалинцам о нововведениях в законах

Напомним, нововведения вступили в силу с 1 января 2020 года, то есть действуют уже полтора месяца.
Сахалин.Инфо вчера в 21:40
Общество

РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба

Из-за падения спроса на уголь в Европе ОАО "РЖД" решило ускорить модернизацию "восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали" пишет РБК со ссылкой на подготовленный план работ.
Интерфакс 02:53
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Общество

Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 02:07
Гаджеты

Xiaomi показала внутренний мир Xiaomi Mi 10

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) продолжает делиться подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который будет представлен на этой неделе.
iXBT.com 01:30
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Гаджеты

В России появится новый стандарт Wi-Fi 6

Минкомсвязь анонсировал в России появление нового стандарта Wi-Fi 6 за счет сертификации гаджетов с поддержкой данного вида связи.
Газета.Ru 00:20
Общество

Американский актер пришел на «Оскар» в платье и на каблуках

Американский актер Билли Портер пришел на 92-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» в платье и на каблуках.
Lenta.ru вчера в 19:16
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Piter.tv вчера в 09:16
Технологии

Samsung объяснил блокировку телевизоров

Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Интермонитор.ру 08 февраля в 15:39
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