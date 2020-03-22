Происшествия

REGNUMREGNUMПри столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

Авария произошла в 06:59 мск в Жердевском районе Тамбовской области на 566 километре на трассы Р-22 «Москва-Волгоград». Согласно предварительной информации, два рейсовых пассажирских автобуса, пытаясь разъехаться при попутном движении, съехали в кювет.
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После аварии с двумя автобусами под Тамбовом госпитализированы 18 человек

Интерфакс07:03

Видео с места аварии в Тамбовской области

RT на русском05:14

Перевернувшиеся в Тамбовской области автобусы имели лицензии на перевозку

ТАСС06:56

В Тамбовской области два человека погибли при столкновении автобусов

РБК01:54

В Тамбовской области в ДТП с двумя автобусами погибли два человека, более 15 пострадали

Коммерсантъ02:02

Число пострадавших в ДТП под Тамбовом выросло до 18

Газета.Ru06:28

СК опубликовал видео с места смертельного ДТП под Тамбовом

РИА Новости03:34
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Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Общество

Камчатская телеведущая, которая расхохоталась над компенсациями льготникам, назвала голосование 22 апреля «театральной постановкой»

Телеведущая филиала ВГТРК «Камчатка» Александра Новикова сообщила на своей странице в «Инстаграм», что впервые отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля.
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Общество

Оперативный штаб опроверг информацию об ужесточении карантина в России

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Ньюс-НН 09:00
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Мельгарехо: Путин сказал, что нет необходимости паниковать

Люди ведут себя нормально, президент сказал, что нет необходимости паниковать.
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Некоторые ритейлеры начали продавать Resident Evil 3 раньше релиза. В сети появились спойлеры игры

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Певица и телеведущая Ольга Бузова решила всерьез заняться своим здоровьем и прошла полное обследование в одной из австрийских клиник.
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Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни Uno группы Little Big.
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Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общественное телевидение России 07:32
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
РИА Новости 06:24
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
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Общество

В Германии восхитились пришедшей в супермаркет Меркель

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В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

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Армия и оружие

Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

Москва, 22 марта 2020, 13:35 — REGNUM Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с российскими военными специалистами и оборудованием на борту в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
REGNUM 06:35
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Брат показал фото Дианы Гурцкой без очков

Родной брат певицы Дианы Гурцкой показал фото артистки без аксессуара, с которым слепая артистка не расстается в течение многих десятилетий, - темных очков.
Суть событий 02:32
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Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге

Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Lenta.ru 05:42
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Газета.Ru 08:59
Происшествия

По меньшей мере два человека задержаны у здания МВД в Москве

В минувший четверг поздно вечером полицейские задержали там около 60 человек.
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Гаджеты

Новые тесты Comet Lake-S: Intel лишь догоняет Ryzen 3000

Известный источник утечек с псевдонимом Tum_Apisak обнаружил в базе данных теста производительности 3DMark FireStrike записи о тестировании систем на процессорах Core i5-10400, i5-10600K, i7-10700, i7-10700K и флагманском Core i9-10900K.
3DNews 20 марта в 22:25
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла операцию

Телеведущая Анфиса Чехова была госпитализирована для проведения операции.
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Происшествия

Двух липчан вернувшихся из-за границы проверили на коронавирус

После возвращения в регион из-за границы двое жителей Липецкой области прошли обследования и находятся под наблюдением медиков.
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Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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Автоспорт

Стали известны составы Mercedes и Red Bull на виртуальный ГП Бахрейна

Autosport.com.ru 09:07
Киберспорт

Fnatic выиграла у North на ESL Pro League

На турнире ESL Pro League Season 11: Europe завершился матч между Fnatic и North в рамках 3-го тура в группе B. Игра завершилась победой Fnatic со счетом 2:1.
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Здоровье

Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
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