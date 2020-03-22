Происшествия
REGNUMПри столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
Авария произошла в 06:59 мск в Жердевском районе Тамбовской области на 566 километре на трассы Р-22 «Москва-Волгоград». Согласно предварительной информации, два рейсовых пассажирских автобуса, пытаясь разъехаться при попутном движении, съехали в кювет.
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Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Технологии
Глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции с Epic Games Store
Стоящий во главе Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции, развернувшейся с Epic Games Store.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
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Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Игры
Запуск Half-Life: Alyx начнётся 23 марта
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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На Сахалине могут временно закрыть фитнес-центры и ночные клубы
На Сахалине усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирус.
Армия и оружие
ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию
ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
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Происшествия
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Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов
Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.
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Политика
Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией
Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Сергей Прядкин: чемпионат России вряд ли возобновится раньше 24 апреля
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин назвал ориентировочную дату возобновления чемпионата страны.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
Общество
Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве
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Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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Кабинет министров Украины согласился на продление контракта с главой правления «Нафтогаза» Андреем Коболевым ещё на четыре года.
Общество
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Как сообщили в оперштабе по ситуации с коронавирусом, теперь в России зафиксировано 306 больных.
Общество
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Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Общество
Аксенов предложил надевать электронные браслеты на нарушивших карантин
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил надевать электронные браслеты на граждан, которые не соблюдают карантин по коронавирусу.
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«Мы искренне сожалеем». Депутат Рожков обратился к ульяновцам
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Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
Недвижимость
Вторичная недвижимость в России продолжает дорожать, но все не так критично, как с рублем
Вторичная недвижимость в России продолжает дорожать. Дополнительного ажиотажа в этом секторе прибавила и ситуация с падением курса рубля.
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В Абхазии начались выборы президента
Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".