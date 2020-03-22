Авария произошла в 06:59 мск в Жердевском районе Тамбовской области на 566 километре на трассы Р-22 «Москва-Волгоград». Согласно предварительной информации, два рейсовых пассажирских автобуса, пытаясь разъехаться при попутном движении, съехали в кювет.

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

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