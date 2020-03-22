Происшествия
REGNUMПри столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
Авария произошла в 06:59 мск в Жердевском районе Тамбовской области на 566 километре на трассы Р-22 «Москва-Волгоград». Согласно предварительной информации, два рейсовых пассажирских автобуса, пытаясь разъехаться при попутном движении, съехали в кювет.
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Происшествия
Пьяный водитель на каршеринге протаранил ограждение на Красной площади
Нетрезвый водитель без прав на автомобиле каршеринга Nissan Qashqai протаранил ограждение на Красной площади в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Общество
«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России
В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Игры
В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Экономика
Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом
Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Общество
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Происшествия
В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Общество
Киселев призвал ввести армейское патрулирование в рамках карантина
Журналист Дмитрий Киселев считает необходимым введение в России армейского патрулирования для обеспечения жесткого карантина с целью борьбы с распространением коронавируса, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Футбол
Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован
Игрок башкирской "Уфы" и сборной Люксембурга Оливье Тилль госпитализирован. Об этом сообщает ProSportStory.
Экономика
Россиянам не выплатят по 1000 долларов из-за коронавируса, как в США
В США приняли решение раздать каждому взрослому американцу 1000 долларов из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Семья Джигана возвращается в Россию после скандала с пьянством
В США Джиган с семьей переехал зимой, когда супруга Оксана Самойлова решила рожать в элитной клинике в Майами, где в феврале родился их сын Давид.
Футбол
Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом
Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.
Политика
Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.
Религия
Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
Общество
Телеведущая ВГТРК отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля
Журналистка в своем «Инстаграме» подчеркнула, что ее решение не работать 22 апреля на избирательном участке – это не вопрос политической активности, а принципов и совести.
Единоборства
UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона
Общество
Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют
В свою очередь вице-премьер Маратт Хуснуллин рассказал, что принято решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Общество
Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании
За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Общество
Метеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока
В центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическая весна начнется в столице 25 марта.
Здоровье
Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа
Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
Авто
В России появится новый документ на автомобили
Как отмечает портал «Автоновости дня», новый документ войдет в перечень сопроводительных документов наряду с ПТС, сервисной книжкой и руководством по экспулатации.
Космос
Сгорающие ступени от ракеты, запущенной с Байконура, раскрасили ночное небо над Уралом
Как оказалось, это было сгорание в атмосфере второй ступени ракеты, запущенной с Байконура.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Футбол
Челлино: «Если кто-то хочет это проклятое Скудетто, то пусть забирает»
Если кто-то хочет это проклятое Скудетто, то пусть забирает.