Происшествия

REGNUMREGNUMПри столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

Авария произошла в 06:59 мск в Жердевском районе Тамбовской области на 566 километре на трассы Р-22 «Москва-Волгоград». Согласно предварительной информации, два рейсовых пассажирских автобуса, пытаясь разъехаться при попутном движении, съехали в кювет.
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Видео с места аварии в Тамбовской области

RT на русском05:14

В Тамбовской области в ДТП с двумя автобусами погибли два человека, более 15 пострадали

Коммерсантъ02:02

Перевернувшиеся в Тамбовской области автобусы имели лицензии на перевозку

ТАСС06:56

В Тамбовской области два человека погибли при столкновении автобусов

РБК01:54

После аварии с двумя автобусами под Тамбовом госпитализированы 18 человек

Интерфакс07:03

Число пострадавших в ДТП под Тамбовом выросло до 18

Газета.Ru06:28

СК опубликовал видео с места смертельного ДТП под Тамбовом

РИА Новости03:34
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Происшествия

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