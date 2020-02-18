Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПри столкновениях в Донбассе погиб украинский военный

В результате столкновения погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения. В войсках ЛНР один погибший и пятеро тяжелораненых. Как сообщили в штабе ООС, ополченцы запросили режим тишины, а украинские военные не потеряли своих позиций.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стрелков объяснил, зачем Киев провоцирует вооруженные столкновения на Донбассе

URA.Ru07:11

ВСУ сообщили об одном погибшем при столкновении в Донбассе

REGNUM06:01

Бой в Донбассе закончился

Lenta.ru03:51

При боевом столкновении в Донбассе погиб военнослужащий ВСУ

Комсомольская правда04:32

На Украине назвали число погибших в результате боя в Донбассе

Rambler News Service04:04

Штаб украинских сил в Донбассе сообщил об одном погибшем

ТАСС03:57

При столкновениях в Донбассе погиб украинский военный

Газета.Ru06:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Политика

В США уверены в неспособности России достроить «Северный поток-2»

Как заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт, России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток-2".
Expert.ru вчера в 03:59
Армия и оружие

ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

Вести.Ru 04:20
Кино

Тормунд из «Игры престолов» снимется во втором сезоне «Ведьмака»

Звезда культового сериала «Игра престолов» Кристофер Хивью, который играл роль Тормунда, снимется во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Gazeta.SPb 04:44
Авто

АвтоВАЗ запустил новый испытательный трек

Пресс-служба компании сообщила, что на днях был открыт новый испытательный трек для автомобилей Lada, котоый заменит уличный полигон.
SpeedMe 04:20
Общество

Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Газета.Ru вчера в 02:30
Общество

Противолодочный корабль «Керчь» вывели из состава Черноморского флота

«Керчь» — большой противолодочный корабль проекта был включен в состав военно-морского флота 48 лет назад.
Вести.Севастополь 15 февраля в 08:57
Политика

В Польше не согласились со словами посла России об отношениях стран

Польские дипломаты не согласились со словами российского посла Сергея Андреева о том, что в настоящее время между Москвой и Варшавой самые плохие отношения за всё время после окончания Второй мировой войны.
RT на русском 05:59
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Здоровье

В школах Челябинска продлили карантин

Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова сообщила, что на городском штабе учтут эту рекомендацию.
Челябинск Сегодня 06:21
Гаджеты

Инсайдеры показали смартфон TCL с выдвижным экраном

ITZine.ru вчера в 22:20
Происшествия

Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь

Вопросы у следователей возникли и к органам соцобеспечения, поскольку те недоглядели за семьей, где отец беспрестанно налегал на спиртное, а мать имеет троих детей, но лишена родительских прав.
Вести.Ru 04:22
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Шоу-бизнес

Сестра Меган Маркл рассказала о зависти герцогини к Кейт Миддлтон

Сводная сестра Меган Маркл Саманта рассказала, что супруга принца Гарри завидует жене принца Уильяма, «красавице Кейт».
News.ru 00:29
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

В ходе встречи с президентом лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов затронул тему банковских комиссии при внесении жилищно-коммунальных платежей.
Интерфакс 07:13
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Армия и оружие

В Турции раскрыли итоги переговоров с Россией по Идлибу

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик раскрыл итоги двухдневных турецко-российских переговоров по ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Lenta.ru 07:09
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал тату на ягодицах

Сын актрисы театра и кино Елены Яковлевой Денис Шальных поступательно покрывает свое тело разнообразными татуировками.
Московский Комсомолец 06:58
Здоровье

Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Аргументы недели 03:56
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Lenta.ru 02:18
Происшествия

Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину

Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 07:23
Общество

Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации

Известия 06:43
Шоу-бизнес

Бывший муж Эвелины Бледанс женился и снова стал отцом

Бывший муж знаменитой актрисы Эвелины Бледанс удивил поклонников серьезными переменами в жизни.
Аргументы недели 03:48
Армия и оружие

Ненужность Су-57 объяснили уникальностью

Обозреватель объясняет, что «по факту Су-57 может быть и самостоятельным ударным средством, и самолетом, корректирующим войсковую операцию».
Lenta.ru 04:34
Политика

Спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР

На заседании парламента Грузии представители оппозиции включили гимн СССР, оспаривая выступление спикера Арчила Талаквадзе с ежегодным отчетом о деятельности законодательного органа.
Lenta.ru 05:56
Технологии

В России появился новый метод хищения персональных данных

В России появился новый метод хищения персональных данных. Об этом сообщает газета «Известия».
Shraibikus News вчера в 14:25
Хоккей

Овечкин не забил в пяти играх подряд

Сегодня Овечкин провел на льду 21:31, нанес четыре броска в створ ворот, применил пять силовых приемов, сделал два блок-шота, завершив матч с полезностью «-1».
ODDS.ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала беременный животик на 40-й неделе

31-летняя Оксана Самойлова и Джиган снова готовятся стать родителями.
Paparazzi.ru 04:24
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Армия и оружие

Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Вести.Ru 05:50
Футбол

«Бешикташ» отказался от приглашения Луческу из-за его возраста

По информации турецких СМИ, "Бешикташ", несколько месяцев ищущий нового главного тренера, отказался от кандидатуры экс-наставника "Зенита" и "Шахтера" Мирчи Луческу из-за его возраста.
Soccer.ru 07:13
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное