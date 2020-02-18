Армия и оружие
Газета.RuПри столкновениях в Донбассе погиб украинский военный
В результате столкновения погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения. В войсках ЛНР один погибший и пятеро тяжелораненых. Как сообщили в штабе ООС, ополченцы запросили режим тишины, а украинские военные не потеряли своих позиций.
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Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
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