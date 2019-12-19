Происшествия

Вести.RuВести.RuОдин сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей спецслужбы. Также в службе уточнили, что стрельбу открыл один человек.
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Происшествия

После стрельбы на Лубянке задействовали спецподразделения Росгвардии

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