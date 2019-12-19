Происшествия

РБКРБКПоявилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

События произошли вечером в четверг, 19 декабря, в районе Лубянки, на площади Воровского. Неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, сообщили источники в ГУ МВД Москвы. Один из них сообщил об одном погибшем, другой собеседник сказал, что в результате стрельбы есть раненый.
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