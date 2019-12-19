Как ранее сообщили в ЦОС ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. По данным ФСБ, преступник нейтрализован, его личность устанавливается. Позже в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения.

В ходе стрельбы на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

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