с чего всё началось

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства. СК установил, что вечером 19 декабря мужчина возле здания ФСБ открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский

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