с чего всё началось

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства. СК установил, что вечером 19 декабря мужчина возле здания ФСБ открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский

Общество Путин поделился новостями о «деле Голунова» Президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной Большой пресс-конференции поделился новостями о ходе расследования дела, связанного с подброшенными журналисту Ивану Голунову наркотиками.

Происшествия Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.

Общество Путин нашел варианты увеличения зарплат врачей Модель развития здравоохранения в России, несмотря на проблемы, лучше оставить в нынешнем варианте, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Космос Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Политика Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.

Гаджеты В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2 Недавно инсайдер распространил рендеры iPhone SE 2 с металлической рамкой, подобной как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. Из современного в новом аппарате показали вырез вверху экрана.

Общество Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.

Шоу-бизнес Кристина Асмус снялась в прозрачном платье Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.

Политика Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).

Общество Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Происшествия Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях Адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Общество Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.