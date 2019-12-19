Происшествия
RT на русскомПри стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский
По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства. СК установил, что вечером 19 декабря мужчина возле здания ФСБ открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.
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с чего всё началось
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после стрельбы на Большой Лубянке в Москве.Ведомости11:47
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