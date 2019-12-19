Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства. СК установил, что вечером 19 декабря мужчина возле здания ФСБ открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.
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с чего всё началось
Следственный комитет России сообщил
 о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после стрельбы на Большой Лубянке в Москве.
Ведомости11:47

Подробнее о событии

При стрельбе на Лубянке пострадал один гражданский

РИА Новости19:40

Следком подтвердил ранение гражданского при стрельбе на Лубянке

Вечерняя Москва15:31

По факту стрельбы на Лубянке возбудили уголовное дело

ТАСС11:42

При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский

RT на русском15:21

СК раскрыл подробности перестрелки на Лубянке

Lenta.ru15:21

Гражданское лицо пострадало при стрельбе в центре Москвы

Москва 2415:30

В СК прокомментировали стрельбу в центре Москвы

РЕН ТВ11:39
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Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
Наука

Простуда и грипп мешают друг другу заражать людей

У гриппующего человека шанс подхватить простуду снижался, и наоборот – те, кто болел простудой, реже заболевали гриппом.
Портал Поиск 17 декабря в 08:22
Общество

Путин поделился новостями о «деле Голунова»

Президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной Большой пресс-конференции поделился новостями о ходе расследования дела, связанного с подброшенными журналисту Ивану Голунову наркотиками.
Свободная Пресса 05:37
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Политика

Следующие трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 декабря

Новая министерская встреча России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине.
Известия вчера в 06:58
Политика

Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
RT на русском 19:57
Происшествия

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
РИА Новости 19:35
Общество

Путин нашел варианты увеличения зарплат врачей

Модель развития здравоохранения в России, несмотря на проблемы, лучше оставить в нынешнем варианте, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.
BFM.ru 04:44
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Космос

Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Известия вчера в 04:12
Политика

Путин заявил, что Донбасс «порожняк не гонит»

Президент России Владимир Путин заявил, что в Донецкой и Луганской независимых республиках живут гордые люди, и там «порожняк не гонят».
Комсомольская правда 05:45
Фигурное катание

Загитова выполнила символическое вбрасывание перед матчем СКА – ЦСКА

ProstoProSport 13:27
Наука

Ртутное загрязнение воздуха подготовило вымирание динозавров

Naked Science 17 декабря в 02:03
Общество

В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг

Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Gazeta.SPb 16:16
Авто

Новая Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось

Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Автоновости дня 12:05
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
РИА Новости вчера в 09:30
Гаджеты

В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2

Недавно инсайдер распространил рендеры iPhone SE 2 с металлической рамкой, подобной как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. Из современного в новом аппарате показали вырез вверху экрана.
Astera 11:06
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в прозрачном платье

Актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена в бежевом прозрачном платье. Снимок размещен в соцсети Instagram.
Слово и Дело 10:00
Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс 06:54
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Здоровье

Баня, чеснок и свекла помогут снизить давление без лекарств

Московский Комсомолец 08:20
Здоровье

Минздрав: перенесшие инфаркт и инсульт получат лекарства бесплатно

Россияне, которые перенесли острые сосудистые нарушения, например инфаркт миокарда и инсульт, смогут получить бесплатные лекарства.
RuNews24.ru 17 декабря в 05:05
Происшествия

Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях

Адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.
Pravda.Ru 17 декабря в 06:01
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка

В Приморье полицейские задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении отделения Сбербанка в городе Находка.
РБК 21:21
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Газета.Ru 05:14
Футбол

Роналду снова летает: он подпрыгнул выше перекладины и забил

Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 17-го тура итальянской Серии А забил победный гол в ворота генуэзской "Сампдории".
МК-Спорт 05:02
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Происшествия

Сын первого президента Грузии ранен в Тбилиси

Кавказский узел 12:27
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Lenta.ru 04:46
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