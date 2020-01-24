Происшествия
BFM.ruПри стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие. Число погибших полиция не уточняет.
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с чего всё началось
В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.Коммерсантъ08:35
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