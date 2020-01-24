По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие. Число погибших полиция не уточняет.

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

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