Происшествия
ТАССПри стрельбе в Германии погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии. Об этом в среду сообщила газета Bild со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В немецком городе Ханау (25 км от Франкфурта-на-Майне) восемь человек были убиты в результате стрельбы в двух кальянных, пятеро человек получили серьезные ранения, передает Bild.Znak.com18:17
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