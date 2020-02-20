Происшествия

ТАССТАССПри стрельбе в Германии погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии. Об этом в среду сообщила газета Bild со ссылкой на источники.
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В немецком городе Ханау (25 км от Франкфурта-на-Майне) восемь человек были убиты в результате стрельбы в двух кальянных, пятеро человек получили серьезные ранения, передает Bild
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