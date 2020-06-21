Происшествия
Взгляд.руВ Миннеаполисе произошла стрельба
В результате стрельбы в американском городе Миннеаполисе (штат Миннесота) пострадали десять человек, сообщили местные правоохранительные органы. Стрельбу открыл неизвестный на юго-западе города.
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Космос
Найден возможный источник токсичного бензола на МКС
Известия 17 июня в 20:59
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 06:50
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
РИА Новости 07:19
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Гаджеты
Утечка показала возможную производительность видеокарты RTX 3090
Ресурс VideoCardz опубликовал новую утечку относительно будущих видеокарт RTX серии 30XX.
Игромания.ру 07:57
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Экономика
Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия
В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН 19 июня в 09:36
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка намеревалась стать губернатором
Женщину заподозрили в убийстве собственного сына, когда его тело обнаружилось замурованным в бетон под домом, принадлежавшим его старшему брату.
Территория новостей вчера в 23:56
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 10:04
Общество
Умерла 18-летняя популярная российская блогерша
18-летняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram.
РИА Новости 10:01
Общество
В Чувашии простились с экс-главой республики Игнатьевым
В Чувашии прошла церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым, сообщает «РИА Новости» 21 июня со ссылкой на пресс-службу руководства республики.
Известия 09:32
Общество
Силовики пришли с обысками в московскую галерею АРТ4
Эхо Москвы 08:02
Происшествия
Под трамвайными путями в Москве обвалился грунт
Московский Комсомолец 09:46
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Происшествия
Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве
В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
Вести.Ru 10:10
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Гаджеты
Названы шесть улучшающих качество съемки приложений
Приложение VSCO предлагает лучшие фильтры. С его помощью можно выровнять горизонт или перспективу.
Evo-rus.com 08:22
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Здоровье
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Александр Мясников, медик и телеведущий, перечислил продукты, которые способны снизить уровень холестерина в крови.
ToDay News Ufa 07:19
Футбол
Матч «Краснодара» и «Динамо» перенесён из-за коронавируса
Отмечается, что матч перенесён на 19 июля из-за коронавируса в составе «Динамо».
REGNUM 06:29
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Общество
Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
REGNUM 07:13
Политика
Володин намерен лично голосовать по поправкам к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен проголосовать по поправкам к Конституции лично.
REGNUM 06:27
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38