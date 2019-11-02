с чего всё началось

В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

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