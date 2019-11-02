с чего всё началось

В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

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Здоровье «Ростех» начал поставки новой вакцины от гриппа Холдинг "Нацимбио", входящий в госкорпорацию "Ростех", заключил с Минздравом России первый контракт на поставку новой четырехвалентной вакцины от гриппа, всего в 2019 году регионы РФ получат более 2,7 миллиона доз, говорится в сообщении компании.

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Армия и оружие В США назвали Россию реальной военной угрозой Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.

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