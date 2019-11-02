Происшествия
Газета.RuПри стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
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с чего всё началось
По данным столичного главка Следственного комитета, неизвестный расстрелял на западе Москвы двоих мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия.Телеканал 360°15:37
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Происшествия
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Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
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Космос
На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки
Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС).
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
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«Ростех» начал поставки новой вакцины от гриппа
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Известия 19:14
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Зенит — ЦСКА 1:1
Газета.Ru 13:56
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В Москву идет аномальное субтропическое тепло
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В Находке возобновили поиски моряков на танкере «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости 20:24
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
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В Чите пропал 11-летний мальчик
26 октября сообщалось об обнаружении 11-летнего мальчика из Казани, который ушел из дома и пропал.
Известия 20:10
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Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Футбол
«Реал» не смог обыграть «Бетис»
Спорт-Экспресс 17:53
Экономика
НСПК ведет переговоры с банками Таиланда об использовании карт «Мир»
Оператор платежной системы "Мир" ведет переговоры с крупными банками Таиланда о возможности использования их банкоматов для снятия наличных, осуществления платежей, а также обслуживания карт в торгово-сервисных предприятиях, сообщил Приходько.
Экономика сегодня 18:52
Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одолеть «Монреаль»
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После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
Экономика сегодня вчера в 03:59
Технологии
Автомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться
Телеканал 360° 22:47
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Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
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Коммерсантъ 18:38
Транспорт
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Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
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REGNUM 31 октября в 18:24
Культура
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»
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Российская газета вчера в 09:27
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:04
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В крупных российских городах выросли цены на аренду жилья
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Моя Москва.онлайн вчера в 00:04
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 20:14