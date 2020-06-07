Происшествия
КоммерсантъТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС. По информации МВД, стрелок ранил двух прохожих. СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве (ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ и ст. 213 УК РФ).
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Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
News.ru вчера в 14:51
Футбол
В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»
Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов.
ProstoProSport 16:58
Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
Игры
Как выглядит император Шао Кан из «Mortal Kombat» без шлема
Шао Кан сыграл свою роль в главной истории «Mortal Kombat 11», но в начале расширения мы видим его слабым и без шлема, поскольку его недавно воскресшая жена Синдел спасает супруга от пыток.
Ридус 05 июня в 21:01
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Общество
Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США
Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro 13:49
Авто
Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг-кит
Актуальный Toyota RAV4 имеет яркий дизайн с довольно резкими и агрессивными чертами, однако специалисты тюнинг-компании Versus посчитали что этого недостаточно.
Тарантас Ньюс 04:18
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Общество
Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда
Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
ТАСС 17:59
Энергетика
Россия и ОПЕК продлили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
По истечении первых двух месяцев страны ОПЕК+ планировали перейти к постепенному наращиванию производства: с июля по конец декабря сокращение должно было составить 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,8 млн баррелей в сутки.
Секрет фирмы вчера в 11:04
Общество
О хосписе, инфекционке и непопулярных решениях власти
Строить начали в 2019-м, а в марте 2020-го новый министр здравоохранения Владимир Ющук в думе заявил, что санитарные нормы изменились и инфекционку нужно перестроить под паллиативную помощь.
Сахалин.Инфо 19:00
Единоборства
Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою UFC 250
Чемпионка UFC в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес победила в титульном поединке канадцу Фелисию Спенсер.
Советский спорт 00:42
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group
Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС 18:42
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Армия и оружие
Турецкая артиллерия помогла боевикам в бою с курдами на севере Алеппо
Ожесточенный бой ведут на севере провинции Алеппо сирийские боевики и курды Сирийских демократических сил (СДС) 7 июня, передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 08:13
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Происшествия
В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
РИА Новости 08:41
Политика
В Москву прилетели высланные из Праги работники Россотрудничества
Высланные из Праги работники Россотрудничества прилетели в Москву, сообщил РИА Новости один из них, сотрудник представительства Игорь Рыбаков.
РИА Новости 18:21
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 05 июня в 04:01
Авто
КамАЗ готовит конкурента БелАЗа
Машину с индексом 65805 представили на заводе в минувший четверг, и есть все шансы, что в перспективе она станет прямым конкурентом БелАЗу.
Автоновости дня вчера в 13:58
Авто
Топ-3 подержанных внедорожников для плохих дорог
Эксперты составили рейтинг подержанных внедорожных версий авто, которые больше всего подойдут для дальних путешествий.
Car.ru 13:42
Наука
Крысам пересадили мини-копию печени человека
МедиаПоток вчера в 02:45
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07