Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС. По информации МВД, стрелок ранил двух прохожих. СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве (ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ и ст. 213 УК РФ).

ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве

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