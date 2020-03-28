Возгорание возникло на улице Чемордачка, 4а, камыш горит вдоль дороги. Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

с чего всё началось

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области. "В ходе тушения пожара погиб один пожарный", - заявил собеседник. 28 марта недалеко от футбольного стадиона начался пожар.

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