Происшествия

Газета.RuГазета.RuПожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области. "В ходе тушения пожара погиб один пожарный", - заявил собеседник. 28 марта недалеко от футбольного стадиона начался пожар.
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с чего всё началось

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Возгорание возникло на улице Чемордачка, 4а, камыш горит вдоль дороги. Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
ТАСС11:24

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В Ростове при тушении пожара погиб человек

Donnews.ru12:17

Пожарный погиб при тушении возгорания на левом берегу Дона в Ростове

Блокнот Ростов-на-Дону11:42

ТАСС: В Ростове пожарный погиб при тушении камыша

Rostof.ru11:50

При тушении пожара на левом берегу Дона погиб огнеборец

1rnd.ru11:54

В Ростове пожарный погиб при тушении горящего камыша

Don2411:43

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

ТАСС11:24

При тушении возгорания на Левом берегу в Ростове погиб пожарный

Дон-ТР11:46
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Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС вчера в 09:56
Музыка

В седьмом сезоне проекта «Голос. Дети» стартовал этап поединков

Газета.Ru вчера в 16:54
Общество

В Башкирии носитель коронавируса торговал на рынке мясом

Реальное время 09:57
Происшествия

Очевидцы: на дороге под Светлогорском перевернулась легковушка

В Светлогорском городском округе на проезжей части перевернулась легковая машина.
Клопс 11:59
Политика

Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке

Глава Белого дома Дональд Трамп изучает возможность введения карантина в Нью-Йорке.
Взгляд.ру 13:03
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News 11:24
Политика

Трое крымчан нарушили режим самоизоляции и пытались сбежать на Украину

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали на границе полуострова с Украиной троих крымчан, которые самовольно нарушили режим самозоляции.
КП - Крым 07:35
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 10:26
Футбол

Президент УПЛ: «В украинском футболе происходят невообразимые вещи»

Президент УПЛ Томас Гримм рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время работы на Украине.
Sport24.ru 12:22
Общество

WSJ сообщила о дефиците золота в США

Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 00:30
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Здоровье

Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске вчера в 02:22
Происшествия

Петербуржец с коронавирусом умер из-за септического шока

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда.
REGNUM 12:53
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на упрёк из-за снимка с завтраком

News.ru вчера в 23:44
Экономика

Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
RT на русском 26 марта в 16:51
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Шоу-бизнес

Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко

WomanHit.ru вчера в 11:11
Политика

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна вчера в 15:42
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 22:18
Общество

Минтруд разъяснил, кто и как будет работать в нерабочую неделю

Минтруд дал рекомендации для работников и работодателей на время нерабочей недели. Полностью их можно прочитать на сайте организации.
Известия Мордовии вчера в 02:20
Общество

Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Политика

Кучма о «вежливых людях» в Крыму: «их надо было уничтожить»

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении "вежливых людей", которые взяли под контроль административные здания в Симферополе и обеспечили мирное проведение референдума 16 марта.
РИА Новости Крым 07:37
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