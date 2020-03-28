Происшествия
Газета.RuПожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»
Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области. "В ходе тушения пожара погиб один пожарный", - заявил собеседник. 28 марта недалеко от футбольного стадиона начался пожар.
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с чего всё началось
Возгорание возникло на улице Чемордачка, 4а, камыш горит вдоль дороги. Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.ТАСС11:24
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