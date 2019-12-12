На авианосце «Адмирал Кузнецов», где 12 ноября произошел пожар, найдено тело погибшего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В Северном флоте подтвердили, что при ликвидации пожара погиб военнослужащий-контрактник. Поиск еще одного военнослужащего продолжается.

При тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб военнослужащий

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