Происшествия

ДождьДождьПри тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб военнослужащий

На авианосце «Адмирал Кузнецов», где 12 ноября произошел пожар, найдено тело погибшего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В Северном флоте подтвердили, что при ликвидации пожара погиб военнослужащий-контрактник. Поиск еще одного военнослужащего продолжается.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Telegram-канал пишет о погибшем на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

Nord-News13:59

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

РИА Новости13:31

На «Адмирале Кузнецове» обнаружили погибшего

Северпост13:19

Один из военных погиб в ходе ликвидации пожара на «Адмирале Кузнецове»

ТАСС13:18

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»: один человек погиб

ТВ-2114:18

При тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Интерфакс13:12

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

Мурманский вестник07:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:02, Ашберн
Технологии

Сеть 5G появится в России: мобильные операторы создадут ее вместе

Проще говоря, "расчищать" частоты, чтобы операторы могли строить свои 5G сети / Геворк Вермишян, гендиректор "Мегафона" считает, что совместная работа компаний — операторов связи поможет запустить в России связь нового поколения, "дав старт развитию новейших технологий и открыв абонентам огромный мир цифровых возможностей".
Pravda.Ru 19:22
Происшествия

В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
РБК 20:09
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о газе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
РИА Новости 16:27
Футбол

Бубнов оценил уровень чемпионата России

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета российских клубов из еврокубков, передает Sportbox.
Газета.Ru 16:30
Армия и оружие

В Индии начались международные учения «Индра-2019»

ТК Звезда вчера в 02:55
Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
Новый День 11:59
Происшествия

В школе в Кургане раздавали снюс младшеклассникам

В Кургане школьникам дали попробовать снюс. В Кургане ученикам школы № 7 раздали бесплатные жвачки, которые на деле оказались снюсом.
УралПолит.Ru 07:49
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Шоу-бизнес

Супруг ростовчанки Костенко призвал подписчиков к героизму

Многие пользователи в комментариях предположили, что эти слова писала Анастасия Костенко.
Rostov gazeta 09 декабря в 23:52
Спорт

Ночью пройдет The Game Awards 2019 – «Оскар» в мире видеоигр. Рассказываем про номинантов

13 декабря в 4:30 по московскому времени пройдет церемония награждения The Game Awards 2019, на которой журналисты выберут лучшие игры 2019 года, а их создатели получат памятные статуэтки и всеобщий почет.
Cyber.sports.ru 09:00
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Авто

Власти России введут новый документ на автомобиль

Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.
UfacityNews.ru 15:53
Футбол

«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы

Футбольный клуб «Краснодар» в гостях уступил испанскому «Хетафе» со счётом 0:3 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
News.ru 14:48
Политика

Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
РИА Новости 19:10
Политика

Почему два губернатора проблемных регионов уволились в один день

Как отставляли "красного" губернатора Руководство КПРФ до последнего пыталось договориться с Кремлем о сохранении поста за Левченко до выборов, рассказали РБК два источника, близких к региональным властям.
РБК 15:19
Хоккей

Сборная России проиграла команде Швеции на старте Еврохоккейтура

Российская сборная по хоккею уступила шведской команде со счетом 3:4 в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
REGNUM 19:10
Политика

Зеленский впервые дал полноценное интервью российским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.
Известия 12:14
Кино

Том Харди случайно проспойлерил сюжет второй части «Венома»

iReactor 20:23
Игры

В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Игромания.ру вчера в 09:43
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
РБК 14:41
Здоровье

Диетологи рассказали, как правильно выбрать еду и напитки на Новый год

Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау отмечает, что перед Новым годом и в последующие праздничные дни не стоит пропускать привычные приёмы пищи, так как полуголодный день с обильным ужином сослужит плохую службу здоровью и самочувствию.
РИА Новости 20:05
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Шоу-бизнес

Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет

В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Канал 7+ 06:00
Игры

В Epic Games Store началась распродажа в честь The Game Awards 2019

В Epic Games Store стартовала распродажа, посвященная церемонии The Game Awards.
CyberSport.ru 13:49
Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы

Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Вести.Ru 17:55
Экономика

Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Ведомости вчера в 02:20
Общество

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

РИА Новости 10:36
Политика

В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости вчера в 13:38
Армия и оружие

Новейшие вертолеты Ка-31Р закрыли Черное море от кораблей НАТО

Как пишут «Известия», этот вертолет особенно важен для российского флота особенно в связи с активизацией в акватории Черного моря кораблей Североатлантического альянса.
Военное дело 08:48
Армия и оружие

Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ

Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Слово и Дело 12:49
Главное