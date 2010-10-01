Возгорание возникло на улице Чемордачка, 4а, камыш горит вдоль дороги. Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

с чего всё началось

В Ростове во время тушения пожара на левом берегу Дона у стадиона "Ростов Арена" погиб пожарный Алексей Кравцов. Он попал в кольцо огня и не смог выбраться.

При тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарный

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