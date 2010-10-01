Происшествия

Панорама Ростова-на-ДонуПанорама Ростова-на-ДонуПри тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарный

В Ростове во время тушения пожара на левом берегу Дона у стадиона "Ростов Арена" погиб пожарный Алексей Кравцов. Он попал в кольцо огня и не смог выбраться.
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с чего всё началось

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Возгорание возникло на улице Чемордачка, 4а, камыш горит вдоль дороги. Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
ТАСС11:24

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В Ростове при тушении пожара погиб человек

Donnews.ru12:17

При тушении пожара на левом берегу Дона погиб огнеборец

1rnd.ru11:54

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

ТАСС11:24

Пожарный погиб при тушении возгорания на левом берегу Дона в Ростове

Блокнот Ростов-на-Дону11:42

При тушении возгорания на Левом берегу в Ростове погиб пожарный

Дон-ТР11:46

В Ростове пожарный погиб при тушении горящего камыша

Don2411:43

ТАСС: В Ростове пожарный погиб при тушении камыша

Rostof.ru11:50
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Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четырехслойные марлевые маски эффективны для защиты от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения.
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В России могут начать лечить коронавирус препаратом против малярии

Научно-производственный центр «Фармзащита», входящий в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), разработал схему лечения коронавируса с помощью противомалярийного препарата мефлохина.
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Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
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В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом

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Губернатор и мэр посмотрели, что осталось от капремонта дороги в Южно-Сахалинске после зимы

Состояние южно-сахалинских дорог, капитально отремонтированных в прошлом году и переживших первую зиму, проверили сегодня губернатор области Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин.
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