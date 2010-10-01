Происшествия
Панорама Ростова-на-ДонуПри тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарный
В Ростове во время тушения пожара на левом берегу Дона у стадиона "Ростов Арена" погиб пожарный Алексей Кравцов. Он попал в кольцо огня и не смог выбраться.
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с чего всё началось
Возгорание возникло на улице Чемордачка, 4а, камыш горит вдоль дороги. Отмечалось, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, к тушению пожара, которому присвоен четвертый номер сложности, привлечены вертолет Ми-8 и пожарный поезд.ТАСС11:24
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Происшествия
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутске
Первый случай заражения новым коронавирусом официально подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая недавно вернулась из ОАЭ.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Политика
В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи
Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") обратилась к российскому руководству и законодательным органам с просьбой признать собранный в Крыму для Неаполя груз гуманитарной помощью, заявил РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Авто
Американские автопроизводители уменьшают зарплаты и сокращают расходы
Вслед за конкурентом концерн General Motors сообщил 27 марта, что для экономии на время пандемии временно сократит на 20% зарплаты постоянным сотрудникам по всему миру и заморозит работу над некоторыми проектами.
Кино
У россиян названы самые популярные фильмы во время карантина
Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
Политика
Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса
Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию своей песни
Происшествия
Экс-глава МЧС по Зауралью обвиняется в ущербе в 56,5 млн рублей
Общество
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Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Общество
Глава Минздрава заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четырехслойные марлевые маски эффективны для защиты от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Общество
В Китае за сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае за последние сутки увеличилось на 55 до 81,340 тысячи, в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки, новых зараженных не выявлено, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк
Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что не станет вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут в целях препятствования распространению коронавируса COVID-19.
Общество
СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Путешествия
В Сочи начали выселять туристов из отелей из-за мер по коронавирусу
Туристам придется покинуть отели и гостиницы Сочи из-за запрета бронирований и заселений в период до 5 апреля включительно.
Здоровье
В России могут начать лечить коронавирус препаратом против малярии
Научно-производственный центр «Фармзащита», входящий в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), разработал схему лечения коронавируса с помощью противомалярийного препарата мефлохина.
Армия и оружие
Российскую ракету на Су-57 распознали в США
Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
Общество
В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом
Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
Здоровье
Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится
Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Экономика
Союз экспортеров оценил предлагаемый объем квоты на вывоз зерна
Минсельхоз РФ предложил установить с 1 апреля по 30 июня 2020 года нетарифную квоту в объеме 7 миллионов тонн на экспорт из России за пределы ЕАЭС пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Общество
В ВОЗ призвали москвичей соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила сожаление, что жители Москвы не соблюдают рекомендацию держаться на улице в двух метрах друг от друга на фоне ситуации с коронавирусом.
Транспорт
Губернатор и мэр посмотрели, что осталось от капремонта дороги в Южно-Сахалинске после зимы
Состояние южно-сахалинских дорог, капитально отремонтированных в прошлом году и переживших первую зиму, проверили сегодня губернатор области Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин.
Общество
«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали
Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.