Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руПри ударе по базе США в Ираке погибли два американца и британец

В результате ракетной атаки по базе Соединенных Штатов в Ираке погибли, по предварительной информации, два американца и один британец, передает Reuters со ссылкой на чиновников США.
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