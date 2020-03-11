Армия и оружие
Взгляд.руПри ударе по базе США в Ираке погибли два американца и британец
В результате ракетной атаки по базе Соединенных Штатов в Ираке погибли, по предварительной информации, два американца и один британец, передает Reuters со ссылкой на чиновников США.
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Дубль Льоренте помог «Атлетико» выбить «Ливерпуль» из ЛЧ
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Политика
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков
Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
Экономика
Отельерам мешают налоги
Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.
Общество
Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса
Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Игры
Sony сопроводила релизный трейлер Nioh 2 ценными советами
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Энергетика
Саудовская Аравия повышает объемы добычи нефти
Ранее Саудовская Аравия планировала повысить добычу на 26% до 12 млн баррелей в сутки.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Происшествия
Всех горняков вывели из шахт в Коми после задымления
Всех 242 горняков вывели на поверхность из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Киберспорт
Боевой пропуск появится в World of Tanks
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Армия и оружие
Польша: Су-57 не относится к пятому поколению
В материале эксперты отметили, что Су-57 является компромиссом между маневренностью и малозаметностью.
Общество
В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса
В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Религия
РПЦ призвала к усиленной молитве в связи с эпидемией коронавируса
Орган управления Русской православной церкви просит «архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян» молиться «о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».
Политика
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Общество
В Италии закроют почти все магазины
В стране будет приостановлена почти вся торговая деятельность.
Экономика
Потребитель судится с Челябинским цинковым заводом
ООО «Завод "Стройдеталь"» подало иск к входящему в УГМК Челябинскому цинковому заводу, требуя признать, что отказ ЧЦЗ поставлять цинк нарушает закон о защите конкуренции.
Космос
Обнаружен абсолютно новый тип пульсаров
Исследователи обнаружили звезду, которая пульсирует только в одном полушарии.
Гаджеты
GeForce RTX 3080 Ti получит 12 ГБ памяти, до 5376 ядер CUDA и будет на 40% быстрее, чем RTX 2080 Ti
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti (имя предположительное) на его основе получит 12 ГБ памяти и 384-разрядную шину, а её производительность будет на 40% выше, чем у RTX 2080 Ti.
Футбол
У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Игры
Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»
Общество
В России заработал штаб по борьбе с распространением коронавируса
8 новых случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19 зафиксированы в России, сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, пишет 12 марта vesti.ru.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Единоборства
Емельяненко описал бой с Кадыровым
Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.