При урожае 125 млн тонн квоту на экспорт зерна могут отменить

Если российские аграрии получат урожай зерна не менее 125 миллионов тонн и можно будет рассчитывать на экспорт в размере 45 миллионов тонн, то, возможно, квоту на экспорт отменят, сообщают «Ведомости», ссылаясь на источник в Минсельхозе.