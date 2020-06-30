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Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное Агентство

При урожае 125 млн тонн квоту на экспорт зерна могут отменить

Если российские аграрии получат урожай зерна не менее 125 миллионов тонн и можно будет рассчитывать на экспорт в размере 45 миллионов тонн, то, возможно, квоту на экспорт отменят, сообщают «Ведомости», ссылаясь на источник в Минсельхозе.В источнике
С чего всё началось

Квота на экспорт зерна в новом сезоне может не применяться

Россия может не применять квоту на экспорт зерна в новом сельскохозяйственном сезоне 2020/21 г. (длится с июля по июнь) при достижении отраслью определенных показателей: урожая зерновых не ниже 125 млн т при экспортном потенциале не меньше 45 млн т, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к двум компаниям-экспортерам, со ссылкой на Минсельхоз.
Ведомости29 июня в 17:31
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Квота на экспорт зерна из РФ полностью не выбрана, эксперты разошлись в оценке ее необходимости

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Зерно из России с 1 июля можно вывозить без ограничений

ПРАЙМвчера в 17:25

Минсельхоз сообщил, при каком условии не будет вводить квоту на экспорт зерна

Агробук30 июня в 03:44

При урожае 125 млн тонн квоту на экспорт зерна могут отменить

Национальное Аграрное Агентство30 июня в 03:30

В Минсельхозе обсудили отмену квоты на экспорт зерна при урожае в 125 млн т

Интерфакс30 июня в 02:28

«Ведомости»: Россия может отказаться от квоты на экспорт зерна

Будущее России. Национальные проекты30 июня в 02:10

Квота на экспорт зерна в новом сезоне может не применяться

Ведомости29 июня в 17:31
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Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

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Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью

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