Россия может не применять квоту на экспорт зерна в новом сельскохозяйственном сезоне 2020/21 г. (длится с июля по июнь) при достижении отраслью определенных показателей: урожая зерновых не ниже 125 млн т при экспортном потенциале не меньше 45 млн т, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к двум компаниям-экспортерам, со ссылкой на Минсельхоз.

с чего всё началось

Если российские аграрии получат урожай зерна не менее 125 миллионов тонн и можно будет рассчитывать на экспорт в размере 45 миллионов тонн, то, возможно, квоту на экспорт отменят, сообщают «Ведомости», ссылаясь на источник в Минсельхозе.

При урожае 125 млн тонн квоту на экспорт зерна могут отменить

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