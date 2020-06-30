Экономика
Национальное Аграрное АгентствоПри урожае 125 млн тонн квоту на экспорт зерна могут отменить
Если российские аграрии получат урожай зерна не менее 125 миллионов тонн и можно будет рассчитывать на экспорт в размере 45 миллионов тонн, то, возможно, квоту на экспорт отменят, сообщают «Ведомости», ссылаясь на источник в Минсельхозе.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россия может не применять квоту на экспорт зерна в новом сельскохозяйственном сезоне 2020/21 г. (длится с июля по июнь) при достижении отраслью определенных показателей: урожая зерновых не ниже 125 млн т при экспортном потенциале не меньше 45 млн т, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к двум компаниям-экспортерам, со ссылкой на Минсельхоз.Ведомости29 июня в 17:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Квота на экспорт зерна из РФ полностью не выбрана, эксперты разошлись в оценке ее необходимости
Зерно Он-Лайнвчера в 04:50
При урожае 125 млн тонн квоту на экспорт зерна могут отменить
Национальное Аграрное Агентство30 июня в 03:30
«Ведомости»: Россия может отказаться от квоты на экспорт зерна
Будущее России. Национальные проекты30 июня в 02:10
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Здоровье
Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу
Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.
Lenta.ru 01:50
Политика
Поправки к Конституции России поддержали более 78% проголосовавших
Поправки к Конституции России поддержали более 78 процентов проголосовавших — такие предварительные итоги огласили в Центризбиркоме, где обработали свыше 99 процентов протоколов.
Вести.Ru вчера в 22:45
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
Говорит Москва вчера в 12:48
Кино
Режиссер «Гравити Фолз» снимет новую версию «Черепашек-ниндзя»
Народные новости вчера в 08:00
Экономика
Жители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
Газета.Ru вчера в 01:07
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Авто
Kia представил седан Kia K5 нового поколения для рынка США
Презентация мировой версии нового Kia K5 состоялась в конце прошлого года.
Новые автомобили вчера в 12:07
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Экономика
Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет
На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК вчера в 17:00
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Авто
В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11
Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.
Тарантас Ньюс вчера в 13:14
Политика
За поправки в Конституцию РФ проголосовали 77,93% избирателей
По данным информцентра ЦИК, за принятие поправок в Конституцию были 77,93% россиян, а против проголосовали 21,26% граждан страны.
Газета.Ru 00:07
Шоу-бизнес
Пригожин оценил положение российских артистов
Lenta.ru вчера в 23:54
Политика
В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 30 июня в 05:28
Происшествия
За сутки жертвами коронавируса в Алтайском крае стали пятеро человек
Общее число выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае составляет уже 4134 человек, причём только 75 из них добавились за последние сутки.
REGNUM 01:40
Общество
«Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные порталы
По словам опрошенных «Ростелекомом» специалистов образовательных порталов «Фоксворд» и «ЯКласс», уровень хакерского «мастерства» школьников растет — им удается «ддосить» учебные порталы, однако в некоторых случаях мощность атак говорит о том, что вывести ресурс из строя пытаются профессионалы, а на это необходимо потратить «много сил и средств, которых у школьников нет».
Известия 01:29
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия вчера в 06:15