Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

с чего всё началось

Итого размер страховой пенсии составит 22 434,3 рубля. При обращении за назначением страховой пенсии по старости через десять лет после возникновения такой возможности, премиальные коэффициенты будут равны 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии - 2,11.

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

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