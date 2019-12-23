Экономика
Газета.RuПри выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
Итого размер страховой пенсии составит 22 434,3 рубля. При обращении за назначением страховой пенсии по старости через десять лет после возникновения такой возможности, премиальные коэффициенты будут равны 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии - 2,11.
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с чего всё началось
Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газетавчера в 20:00
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В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже
Российская газетавчера в 20:00
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