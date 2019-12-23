Экономика
Газета.RuПри выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
Итого размер страховой пенсии составит 22 434,3 рубля. При обращении за назначением страховой пенсии по старости через десять лет после возникновения такой возможности, премиальные коэффициенты будут равны 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии - 2,11.
Читать в источнике
Оценить427
с чего всё началось
Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газетавчера в 20:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже
Российская газетавчера в 20:00
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Футбол
РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
Финансы
Курс доллара: такого никто не ожидал
Эксперты считают, что национальная валюта завершила прошедшую неделю укрепляясь к доллару и евро благодаря росту интереса спекулянтов к риску после выхода благоприятной статистики из США, так как данные свидетельствуют, что пока торговая война между Вашингтоном и Пекином не сказывается на американской экономике.
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Культура
Директор Ротару не подтвердил слухи о ее участии в «Голубом огоньке»
Как рассказывал ранее директор Софии Ротару, певица дает менее 10 концертов в год, а гонорар за каждое такое выступление - 50 тысяч евро.
Политика
Юрист не исключил подачи Nord Stream 2 иска из-за приостановки работ
Компания Nord Stream 2 может обратиться в суд из-за прекращения работ по укладке трубопровода, если ее соглашение с Allseas не предусматривает форс-мажоров, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Политика
Путин рассказал, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
Армия и оружие
Сирийские войска ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
Футбол
Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча
Корейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил трехматчевую дисквалификацию. Об этом сообщает официальный сайт «шпор».
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Автоспорт
В Ferrari объявили о продлении контракта с Леклером
Гонщик команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер останется в команде на следующие четыре сезона. Об этом сообщает пресс-служба Ferrari.
Происшествия
Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля
Прокурор запросил в прениях 3,5 года колонии для участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
Политика
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Футбол
Тибо Куртуа: «Роналду ушел полтора года назад. В „Реале“ есть игроки, которые тоже умеют забивать»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос, нужно клубу ли клубу искать замену форварду Криштиану Роналду, ушедшему в «Ювентус» в 2018 году.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк проведет Новый год в клинике
После курса лечения артистку перевели в реабилитационный центр, где ей и придется встречать предстоящий Новый год.
Армия и оружие
Охоту истребителя за беспилотником сняли на видео
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь
Роспотребнадзор дал совет, как правильно разбавлять крепкий алкоголь, который влияет на организм крайне разрушительно, сообщает "Интерфакс".
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Хоккей
«Ак Барс» сыграет в Давосе с «Салаватом Юлаевым»
Впервые матч пройдет в Швейцарском Давосе.
Армия и оружие
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
Происшествия
В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского
В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
Экономика
В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих
В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
Санкции США скажутся на строительстве газопровода «Северный поток-2», на его строительство понадобиться «немного чуть больше времени».