Экономика

Газета.RuГазета.RuПри выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

Итого размер страховой пенсии составит 22 434,3 рубля. При обращении за назначением страховой пенсии по старости через десять лет после возникновения такой возможности, премиальные коэффициенты будут равны 2,32, для фиксированной выплаты к пенсии - 2,11.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
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Тибо Куртуа: «Роналду ушел полтора года назад. В „Реале“ есть игроки, которые тоже умеют забивать»

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После курса лечения артистку перевели в реабилитационный центр, где ей и придется встречать предстоящий Новый год.
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В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
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