Люди, которые откладывают выход на пенсию, получают за это два бонуса. Пенсия будет больше за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты. Об этом рассказал в интервью "РГ" председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

с чего всё началось

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

Политика Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».

Наука Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе Эксперименты ставили с 243 трансгенными мышами, у которых можно было наблюдать вживую за активностью клеток зрительной коры; всего авторы работы проанализировали активность без малого 60 тыс. нейронов.

Авто Редчайший российский пикап выставили на продажу Речь идет, по большому счету, о машине, которой не было. В массовое производство и дилерские сети "Атаман" никогда не поступал.

Энергетика Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.

Авто Российскому авторынку предрекли очередной кризис Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.

Кино Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.

Политика МИД Польши оценил позицию Путина по событиям Второй мировой войны Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Экономика В ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров Глава российского Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов уточнил, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 году по определенной схеме.

Единоборства Кадыров объяснил вызов на бой Александра Емельяненко Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции в Грозном объяснил свои слова о вызове на поединок бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, сообщает издание «Чемпионат».

Общество Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний, предупредила Минтранс о возможном срыве полетов в новогодние праздники.

Армия и оружие В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Финансы Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.