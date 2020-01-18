Происшествия
Газета.RuДвигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом
Двигатель самолета, собиравшегося вылететь из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань, внезапно загорелся перед вылетом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его данным, пилоты готовились к вылету, но запустить двигатель с первой попытки им не удалось.
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