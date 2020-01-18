Двигатель самолета, собиравшегося вылететь из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань, внезапно загорелся перед вылетом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его данным, пилоты готовились к вылету, но запустить двигатель с первой попытки им не удалось.

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом

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