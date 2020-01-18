Происшествия
REGNUMПри вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС. Из авиалайнера были эвакуированы 180 пассажиров. Экипаж использовал систему пожаротушения.
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с чего всё началось
По данным ведомства, около 01:00 18 января (21:00 мск пятницы) в аэропорту Новосибирска произошло воспламенение двигателя самолёта А-321neo, принадлежащего авиакомпании S7 Airlines.RT на русском01:08
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