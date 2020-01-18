Происшествия
REGNUMПри вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС. Из авиалайнера были эвакуированы 180 пассажиров. Экипаж использовал систему пожаротушения.
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с чего всё началось
«Предварительно следователями установлено... произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов», — говорится в сообщении.RT на русском03:11
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Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Космос
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На сайте NASA опубликована четкая фотография поверхности Юпитера, сделанная космическим аппаратом «Юнона».
Энергетика
В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа.
Экономика
Глава МВФ прогнозирует новую Великую депрессию
Мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии 1930-х годов, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
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Первый полет космического корабля Dream Chaser запланирован на 2021 год
Американская компания Sierra Nevada Corporation назначила первый испытательный полёт разрабатываемого грузового космического корабля Dream Chaser на 2021 год.
Экономика
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
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Куртуазный маньерист Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил РБК, что автором музыки к композиции выступил тогда еще кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
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В Донбассе предложили Зеленскому начать прямой диалог
На сегодня Украина не выполняет полностью Минские соглашения (по урегулированию в Донбассе - ред.). Пока они (киевские власти – ред.) не готовы к прямому диалогу с представителями Донецкой народной республики, хотя я считаю, что было бы логично, если бы конфликтующие стороны напрямую вели диалог.
Футбол
Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом
Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл в этапе КМ в сложных погодных условиях
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем, невзирая на тяжелые погодные условия во время этапа Кубка мира в чешском Нове-Место 18 января, который завершится в воскресенье.
Политика
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина»
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые не получат Android 10
Компания Huawei, которая начала активное обновление ПО своих гаджетов опубликовали список смартфонов, которые получат оболочку, разработанную компанией в качестве альтернативы Android 10.
Футбол
Экс-футболист «Крыльев Советов» находится на просмотре в «Тамбове»
18 января экс-игрок «Крыльев Советов», «Балтики» и «Авангарда» вместе с другими потенциальными новичками "Тамбова" примет участие в спарринге с белгородским «Салютом».
Происшествия
В Петербурге потолок упал на спящего ребенка
В одном из домов Санкт-Петербурга потолок обрушился на спящего ребенка.
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Происшествия
Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца
Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
Религия
Крещенский сочельник отмечают 18 января
Кино
Рецензия на «Маяк» Роберта Эггерса: Паттинсон и Дефо сходят с ума
Главные (и фактически единственные) роли в картине исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Происшествия
Машинист тепловоза погиб на Читинской ТЭЦ-2
Пятидесятидвухлетний машинист тепловоза погиб 17 января на Читинской ТЭЦ-2, сообщается 18 января на сайте следственного управления СКР по Забайкальскому краю.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова похудела из-за неизлечимой болезни
Происшествия
На Ямале в ДТП погибли двое полицейских и мигрант
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Жано и «Спартак» обсуждают расторжение контракта
Компромиссное решение о расторжении могло бы устроить всех: игрок получил бы компенсацию и шанс на перезапуск карьеры (в «Тамбов» он пока ехать не готов), клуб сэкономил бы часть гарантированной по контракту выплаты.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Политика
Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
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Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Политика
Законопроект о ликвидации «антироссийских» партий отозван из Госдумы
Авторы изменений в закон о политических партиях — депутаты Госдумы из «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот — предлагали ввести финансовые и «репутационные» основания для ликвидации «антироссийских» партий.