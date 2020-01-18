с чего всё началось

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС. Из авиалайнера были эвакуированы 180 пассажиров. Экипаж использовал систему пожаротушения.

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

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