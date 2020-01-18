Происшествия
REGNUMПри вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС. Из авиалайнера были эвакуированы 180 пассажиров. Экипаж использовал систему пожаротушения.
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
«Предварительно следователями установлено... произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов», — говорится в сообщении.RT на русском03:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Игры
Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3
Происшествия
Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом
В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Спорт
Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Происшествия
В Москве подозреваемого в убийстве задержали после жалобы соседей
Жалоба соседей, сообщивших в полицию о музыке, которая играла в соседней квартире на протяжении десяти дней, помогла обнаружить убитого мужчину и задержать человека, подозреваемого в преступлении.
Армия и оружие
Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма
Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.
Происшествия
После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы
Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере.
Технологии
Microsoft выпустила новый браузер Edge на движке Chromium
Microsoft объявила о запуске нового браузера для Windows 10 и MacOS линейки Edge на движке Chromium.
Здоровье
Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Общество
Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной
Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Происшествия
Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца
Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
Политика
ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля
Госбюро расследований Украины на следующей неделе вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса, на которых он выступит в качестве свидетеля.
Теннис
Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники
Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.
Общество
Disney решил переименовать киностудию 20th Century Fox
Стоит отметить, что в новой картине киностудии "Под откос" (Downhill), которая выйдет на широкие экраны в январе этого года, указано название студии без употребления слова Fox.
Политика
Путин возложил цветы к «Рубежному камню»
Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, установленному в честь более чем 60 тысяч бойцов, погибших за спасение Ленинграда.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Футбол
«Реал» является фаворитом в матче с «Севильей»
Центральный матч 20-го тура чемпионата Испании пройдёт на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» примет «Севилью».
Политика
Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Религия
Православные верующие проводят Крещенский сочельник
Экономика
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Политика
Перечислены сценарии сохранения власти у Путина после 2024 года
Издание Financial Times описало способы, которыми может воспользоваться президент России Владимир Путин, чтобы сохранить власть после окончания срока своих полномочий на нынешней должности в 2024 году.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.