Происшествия

REGNUMREGNUMПри вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС. Из авиалайнера были эвакуированы 180 пассажиров. Экипаж использовал систему пожаротушения.
Читать в источнике
Комментировать88
с чего всё началось
«Предварительно следователями установлено... произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов», — говорится в сообщении
.
RT на русском03:11

Подробнее о событии

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания двигателя самолёта в Толмачёво

Сиб.фм04:16

СК назвал возможную причину возгорания двигателя самолета в Новосибирске

РБК03:10

СКР назвал предварительную причину возгорания двигателя лайнера в Новосибирске

Интерфакс02:25

СК рассказал о причине воспламенения двигателя самолёта в Новосибирске

RT на русском03:11

В СК назвали причину возгорания двигателя самолета в Новосибирске

ТАСС02:51

Авиакомпания S7 Airlines рассказала подробности возгорания двигателя самолёта Новосибирск — Камрань

НГС02:56

Появилось видео с горящим самолётным двигателем в аэропорту Новосибирска

Вести Новосибирск00:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Игры

Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3

CyberSport.ru вчера в 16:23
Происшествия

Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 04:33
Спорт

Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
РИА Новости 04:46
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Газета.Ru 03:34
Происшествия

В Москве подозреваемого в убийстве задержали после жалобы соседей

Жалоба соседей, сообщивших в полицию о музыке, которая играла в соседней квартире на протяжении десяти дней, помогла обнаружить убитого мужчину и задержать человека, подозреваемого в преступлении.
Известия 04:33
Армия и оружие

Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
RT на русском 03:01
Общество

В России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.
Piter.tv вчера в 05:08
Происшествия

После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы

Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.
Вести.Ru 05:36
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

Министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере.
РБК вчера в 13:07
Технологии

Microsoft выпустила новый браузер Edge на движке Chromium

Microsoft объявила о запуске нового браузера для Windows 10 и MacOS линейки Edge на движке Chromium.
МонаВиста 16 января в 10:21
Здоровье

Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
RuNews24.ru 02:08
Общество

Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро

Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Life.ru вчера в 22:21
Общество

Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной

Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Ведомости 03:49
Происшествия

Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца

Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
РБК 04:41
Политика

ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля

Госбюро расследований Украины на следующей неделе вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса, на которых он выступит в качестве свидетеля.
RT на русском 05:58
Теннис

Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде

РИА Новости 04:33
Армия и оружие

Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

РИА Новости вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники

Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.
Wday.ru 03:24
Общество

Disney решил переименовать киностудию 20th Century Fox

Стоит отметить, что в новой картине киностудии "Под откос" (Downhill), которая выйдет на широкие экраны в январе этого года, указано название студии без употребления слова Fox.
VSE42.RU вчера в 21:25
Политика

Путин возложил цветы к «Рубежному камню»

Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, установленному в честь более чем 60 тысяч бойцов, погибших за спасение Ленинграда.
Вести.Ru 06:13
Политика

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
РБК вчера в 10:11
Футбол

«Реал» является фаворитом в матче с «Севильей»

Центральный матч 20-го тура чемпионата Испании пройдёт на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» примет «Севилью».
Metaratings 04:25
Политика

Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Компания 16 января в 04:48
Религия

Православные верующие проводят Крещенский сочельник

Gazeta.SPb 02:55
Экономика

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Коммерсантъ 05:50
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика

Перечислены сценарии сохранения власти у Путина после 2024 года

Издание Financial Times описало способы, которыми может воспользоваться президент России Владимир Путин, чтобы сохранить власть после окончания срока своих полномочий на нынешней должности в 2024 году.
Lenta.ru 05:17
Политика

Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
Газета.Ru вчера в 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное