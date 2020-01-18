Происшествия
REGNUMПри вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС. Из авиалайнера были эвакуированы 180 пассажиров. Экипаж использовал систему пожаротушения.
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с чего всё началось
«Предварительно следователями установлено... произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов», — говорится в сообщении.RT на русском03:11
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Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры.
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Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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В 2019 году был побит рекорд продаж «заряженных» BMW M
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Политика
Митрополит Иларион считает, что Джуканович повторяет ошибки Порошенко
Конец политической карьеры президента Черногории Мило Джукановича сложится как у бывшего президента Украины Петра Порошенко, поскольку оба они начали гонения на каноническую православную церковь в своих странах, сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
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Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
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«МЮ» и «Спортинг» договорились о трансфере Фернандеша
Еще вчера португальский и английский клубы не могли прийти к согласию о переходе полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеш.
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РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
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В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
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Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
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Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
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Появилась первая фотография со свадебной церемонии греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III и бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.
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Крупный пожар в Самаре — горит ресторан
Пожарные в Самаре борются с огнем, охватившим кровлю ресторана «Золотая пагода» в Кировском районе города, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Самарской области.
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BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
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