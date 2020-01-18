Происшествия
REGNUMПри вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС. Из авиалайнера были эвакуированы 180 пассажиров. Экипаж использовал систему пожаротушения.
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с чего всё началось
«Предварительно следователями установлено... произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе данной установки, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов», — говорится в сообщении.RT на русском03:11
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Политика
Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы
МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.
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СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Экономика
Не потратили: в бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей
В бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей — об этом говорится в отчете Минфина за прошлый год, сообщает РБК.
Общество
Павел Дуров был допрошен американским судом
Общество
Православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства
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Уроженка Харькова, проживающая в США продала свою девственность на аукционе за 1,3 млн евро, пишет Росбалт.
Кино
Warner Bros. выпустит мультфильм по вселенной Mortal Kombat
Компания Warner Bros. работает над анимационным сериалом по вселенной Mortal Kombat.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Единоборства
Перед боем UFC Макгрегор и Серроне провели финальную дуэль взглядов
Оба спортсмена весят одинаково – 77 килограммов. Как известно, бой пройдет в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.
Общество
Студентам решили запретить делать политические заявления от лица ВШЭ
Позднее ряд сотрудников вуза выступил с открытым письмом о политическом нейтралитете, подписавший письмо декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий отмечал, что сотрудники университета и студенты имеют право заниматься политической деятельностью, но она должна быть отделена от университетской.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
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Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Происшествия
Директор московской школы уволился после избиения учеником учителя
В Москве директор школы, в которой ученик ударил учителя, уволился, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым на его юбилее
Российский певец, народный артист России Игорь Николаев отметил свой 60-летний юбилей.
Общество
Путин посетил посвященную войне трехмерную панораму в Петербурге
Панорама позволяет посетителю увидеть путь советского солдата от стен родного дома до рейхстага.
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Виктор Гончаренко: «Было желание, чтобы в ЦСКА пришел белорус»
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Общество
Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно
Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Политика
Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств
В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10
Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
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Экономика
Володин в Псковской области обсудил импортозамещение и ОЭЗ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону «Моглино», осмотрел лакокрасочное производство, а также производственные цеха и химическую лабораторию.
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
Политика
Путин лично поздравил дочь Ельцина с юбилеем
Президент России Владимир Путин лично поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Теннис
Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд
Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
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Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.