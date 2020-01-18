Происшествия

REGNUMREGNUMПри вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС. Из авиалайнера были эвакуированы 180 пассажиров. Экипаж использовал систему пожаротушения.
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В аэропорту Новосибирска пассажиров самолета эвакуировали из-за возгорания двигателя

Вести.Ru18:29

В Новосибирске у лайнера перед взлетом загорелся двигатель

Эхо Москвы17:13

Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

Интерфакс16:19

Источник: в Новосибирске эвакуировали пассажиров борта перед взлётом

RT на русском16:53

В Новосибирске пассажиров самолета эвакуировали перед взлетом из-за возгорания в двигателе

ТАСС16:50

В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом во Вьетнам

РБК17:08

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом

Газета.Ru16:16
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Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

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Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя

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