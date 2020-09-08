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Mockva.ru
Mockva.ru

При вынесении приговора суд признал Михаила Ефремова вменяемым

При оглашении приговора суд признал российского актера Михаила Ефремова, который обвиняется в смертельном ДТП, вменяемым. Об этом сообщил корреспондент «Москва.ру» из зала суда, где 8 сентября огласят приговор Михаилу Ефремову.В источнике
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МонаВиста

Суд вынес приговор Ефремову: восемь лет колонии

МонаВиста06:29
ТАСС

Гособвинение удовлетворено приговором Ефремову по делу о смертельном ДТП

ТАСС06:56
КТВ-Луч

Актер Ефремов вынес себе приговор за считанные дни до суда

КТВ-Луч6 сентября в 11:45
РИА Новости

Ефремов отправился на оглашение приговора без вещей

РИА Новости03:33
Аргументы и Факты

Ефремов пришёл в суд на оглашение приговора без вещей

Аргументы и Факты03:59
KDPConsulting.ru

Почему обвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии?

KDPConsulting.ru6 сентября в 12:34
RT на русском

Ефремову огласили приговор по делу о смертельном ДТП

RT на русском06:02

Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что её задержали правильно.
РИА Новости08:02
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Разговор без галстуков: Путин научил продвижению по карьерной лестнице

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Нападающий минского «Динамо» Усов оштрафован

В матче Континентальной Хоккейной Лиги между минским "Динамо" и уфимским "Салаватом Юлаевым" игрок хозяев Илья Усов нарушил правила Спортсмен нанёс удар головой своему оппоненту, за что был удалён до конца встречи.
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
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В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

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Более 900 граждан Узбекистана покинут Ростов-на-Дону вывозным поездом

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