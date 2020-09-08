Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Mockva.ru
Mockva.ru

При вынесении приговора суд признал Михаила Ефремова вменяемым

При оглашении приговора суд признал российского актера Михаила Ефремова, который обвиняется в смертельном ДТП, вменяемым. Об этом сообщил корреспондент «Москва.ру» из зала суда, где 8 сентября огласят приговор Михаилу Ефремову.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Охлобыстин и Джигурда приехали в суд поддержать Ефремова

РБК05:26
Интерфакс

Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей

Интерфакс04:09
РИА Новости

Ефремов отправился на оглашение приговора без вещей

РИА Новости03:33
Коммерсантъ

Обозреватель «Ъ» Иван Буранов — о выводах, не сделанных после аварии с Михаилом Ефремовым

Коммерсантъ04:37
ТАСС

Ефремова доставили в суд на приговор

ТАСС03:44
Московский Комсомолец

Перед зданием суда во время оглашения приговора Ефремову устроили концерт

Московский Комсомолец05:16
Mockva.ru

При вынесении приговора суд признал Михаила Ефремова вменяемым

Mockva.ru05:55

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
1,4K

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
2,1K

«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» объяснила свое отсутствие на его похоронах

Фроловцева сыграла жену персонажа Клюева в сериале "Воронины", однако на прощании с артистом ее не было, туда пришли другие коллеги покойного по ситкому - Станислав Дужников и Екатерина Волкова.
Газета.Ru05:44
101

Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

«Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне», двое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском6 сентября в 08:58
4

«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03
8

Киев не планирует больше менять закон об образовании, заявил Кулеба

Украина не планирует больше менять закон об образовании, но обеспечит его имплементацию таким образом, чтобы интересы Румынии были защищены, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
РИА Новости05:08