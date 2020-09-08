При вынесении приговора суд признал Михаила Ефремова вменяемым
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При оглашении приговора суд признал российского актера Михаила Ефремова, который обвиняется в смертельном ДТП, вменяемым. Об этом сообщил корреспондент «Москва.ру» из зала суда, где 8 сентября огласят приговор Михаилу Ефремову.В источнике
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