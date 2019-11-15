При взрывах на арсенале в Балаклее (Харьковская область) погибли двое украинских военных, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

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