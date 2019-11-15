Происшествия
BFM.ruПри взрывах на арсенале в Балаклее погибли два сапера
Два сапера погибли при взрывах боеприпасов на военном складе в Балаклее Харьковской области на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генштаб ВСУ. Ранее стало известно о четверых пострадавших из-за взрывов во время планового уничтожения боеприпасов на складах.
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