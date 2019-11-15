Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины. Как отметили в ведомстве, они получили травмы, не совместимые с жизнью.
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Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

РБК09:58

Два сапера погибли, четверо военных ранены при взрывах на складе под Харьковом

Интерфакс09:51

Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее

RT на русском11:16

На военных складах в Харьковской области произошли взрывы

ТАСС09:18

На Украине при взрывах на складах погибли двое военных

Lenta.ru10:28

Двое саперов погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее

Известия10:13

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

РИА Новости09:44
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The New York Times (США): как заглянуть в кротовую нору Вселенной (The New York Times)

В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.
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Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате

Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
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США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

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Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10

Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
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Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
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Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

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Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
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Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов

Lenta.ru 08:47
Армия и оружие

Ядерный блицкриг: СССР хотел взять Францию за неделю

План был донельзя прост: начать наступление из Чехословакии, пройти через южную Германию, пересечь Рейн и въехать в южную часть Франции.
Утро.ru вчера в 23:01
Общество

Защитники киноцентра «Соловей» подали иск к Собянину

22 столичных активиста подали в Тверской суд Москвы коллективный иск об оспаривании бездействия мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя Марата Хуснуллина в связи со сносом киноцентра «Соловей» на Красной Пресне.
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Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
Политика

На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Lenta.ru 08:20
Спорт

Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях

Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
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Игры

Obsidian анонсировала игру на выживание Grounded

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У актера Александра Носика пропала мать

Мама Александра Носика актриса Мария Стерникова уже много лет страдает болезнью Альцгеймера.
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Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
РИА Новости 00:00
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Кроссовер Honda Pilot может покинуть авторынок России

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Происшествия

В Москве обнаружили труп бывшей вокалистки группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы "Маневры" 44-летняя Надира Садыкова вместе с 67-летней матерью были обнаружены мертвыми в своей квартире на северо-востоке Москвы, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 10:20
Происшествия

В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ

РИА Новости 07:41
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:49
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
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Саа: «Ван Нистелрой доводил до слёз Роналду»

Ван Нистелрой временами доводил Криштиану до слез. Когда скончался отец Роналду, то их отношения окончились конфликтом.
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Армия и оружие

Легковушку испытали ударной волной взрыва

В посвященном 12-му ЦНИИ Минобороны РФ выпуске программы «Военная приемка», журналисты и съемочная бригада телеканала «Звезда» провели тест и узнали, что будет с легковым автомобилем при воздействии на него ударной волны, эквивалентной той, которая возникает при взрыве ядерного боеприпаса.
Военное дело 08:26
Политика

CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине

Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
РБК 01:36
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

В Венеции из-за наводнения закрыли площадь Святого Марка

Напомним, что 12 ноября в Венецию пришло сильнейшее за последние полвека наводнение. 13 ноября уровень воды поднялся до 187 сантиметров.
МИР 24 07:10
Энергетика

Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут

Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие

Шойгу: на учениях «Центр-2019» войска показали высокую выучку

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на учениях «Центр-2019» войска продемонстрировали высокую выучку, а цели учения достигнуты в полном объеме.
ТК Звезда 08:56
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