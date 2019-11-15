Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины. Как отметили в ведомстве, они получили травмы, не совместимые с жизнью.

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

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