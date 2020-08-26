В результате взрыва в доме на западе Москвы пострадали пять человек
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На западе Москвы в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв, после которого разгорелся пожар - пять человек пострадали, их госпитализировали в ожоговое отделение столичной больницы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.В источнике
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