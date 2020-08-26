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Газета.Ru
Газета.Ru

В результате взрыва в доме на западе Москвы пострадали пять человек

На западе Москвы в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв, после которого разгорелся пожар - пять человек пострадали, их госпитализировали в ожоговое отделение столичной больницы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.В источнике
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РБК

При пожаре в пятиэтажке на западе Москвы пострадали четыре человека

РБК04:31
Москва 24

«Ощущалась взрывная волна». Очевидец – о ЧП в доме на улице Кубинке

Москва 2403:49
Агентство Москва

Крупный пожар произошел в доме на западе Москвы

Агентство Москва03:14
Интерфакс

Тринадцать человек обратились за помощью после пожара на западе Москвы

Интерфакс05:29
РИА Новости

Попытки мужчины спасти ребенка из горящего дома в Москве сняли на видео

РИА Новости05:25
РЕН ТВ

Взрыв произошел в квартире дома на западе Москвы

РЕН ТВ03:00
ТАСС

Взрыв произошел в жилом доме на улице Кубинка в Москве

ТАСС03:20

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
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Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
РИА Новости02:17
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета24 августа в 12:40
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