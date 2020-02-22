Происшествия

REGNUMREGNUMПри взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека

Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области. Об этом 22 февраля сообщает ГУ МЧС по региону. Взрыв газа произошёл в жилом доме на улице Павлова в 10:55 мск.
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При взрыве газа в жилом доме в Азове погибли два человека

РБК04:12

При взрыве газа в доме в Ростовской области погибли два человека

RT на русском03:50

Один человек погиб при взрыве бытового газа в доме в городе Азов

Интерфакс03:22

В жилом доме в Ростовской области произошел взрыв газа

ТАСС03:45

В Азове при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

Коммерсантъ03:45

При взрыве в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

Lenta.ru03:50

В Азове локализовали пожар в жилом доме, где был взрыв газа

РИА Новости03:48
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