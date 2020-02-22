Происшествия
REGNUMПри взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области. Об этом 22 февраля сообщает ГУ МЧС по региону. Взрыв газа произошёл в жилом доме на улице Павлова в 10:55 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Происшествия
Пьяный петербуржец выстрелил жене в голову из ружья
Установлено, что около половины десятого в ходе ссоры он выстрелил из пневматического ружья в голову своей 35-летней супруге.
Экономика
Ямал вошел в число наиболее привлекательных для инвесторов регионов
Ямал занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, который каждый год проводит Национальное рейтинговое агентство.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Биатлон
Биатлонист Логинов рассказал об обысках на ЧМ в Италии
Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
В них участвовали "вирусологи в спортивных костюмах" - те же, кто ранее, как "уважаемые аграрии", выступали против рынка земли.
Кино
На 98-м году жизни умер актер Борис Лескин
Спорт
Норвежский лыжник считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте
Норвежец Симен Крюгер заявил, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову одержать победу в масс-старте.
Армия и оружие
Однодневная война Украины: кто и что Зеленскому этим хотел сказать?
Судите сами: огневой контакт произошел по линии Орехово — Новотошковское — Крымское, аккурат впритирку к "будущей демилитаризированной зоне", о которой мечтают от Парижа до Минска.
Происшествия
Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Политика
Трамп назвал фальсификацией информацию о поддержке Россией Сандерса
«Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса!» — указал Трамп, отметив, что слухи о поддержке Москвой, по мнению демократов, очень негативно скажутся на шансах сенатора стать единым кандидатом от партии.
Происшествия
Водитель фуры на КАД Петербурга на «встречке» разбил несколько машин
Водитель фуры на большой скорости пронесся по встречной полосе на кольцевой автодороге (КАД) Петербурга недалеко от вантового моста и зацепил более десяти машин.
Футбол
«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Гаджеты
Apple «обернет» новый iPhone в экран
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
Общество
СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Армия и оружие
Абсолютное оружие: за что ракету Р-36М прозвали «Сатаной»
Сегодня день рождения у самого мощного оружия на Земле - 47 лет назад впервые поднялась в небо тяжелая баллистическая ракета Р-36М "Сатана".
Музыка
10-летнюю сибирячку назвали «зверюгой» на шоу «Голос. Дети»
Первой выступила 10-летняя Варвара Глухова, исполнившая песню «Мама, я танцую» группы «#2Маши». К девочке повернулись все судьи.
Политика
Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету
В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы.
Общество
Родителей предупредили о смертельной школьной игре из Израиля
Российских родителей предупредили о смертельной детской игре, ставшей популярной в школах Израиля.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Общество
На Украине рассказали о риске снижения уровня пенсионного обеспечения
Большинство украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко.
Футбол
Левандовски: Фергюсон звал меня в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о том, что в 2012 году его приглашали в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает The Guardian.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Политика
Ищенко описал, что начнется, если белорусская элита свергнет Лукашенко
Свержение Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии означает начало конфликта внутри белорусской номенклатуры.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
Единоборства