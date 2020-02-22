Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области. Об этом 22 февраля сообщает ГУ МЧС по региону. Взрыв газа произошёл в жилом доме на улице Павлова в 10:55 мск.

При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека

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