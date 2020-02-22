Происшествия

REGNUMREGNUMПри взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека

Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области. Об этом 22 февраля сообщает ГУ МЧС по региону. Взрыв газа произошёл в жилом доме на улице Павлова в 10:55 мск.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Взрыв в жилом доме в Ростовской области произошел после утечки газа

РИА Новости06:48

Названа причина взрыва в многоквартирном доме в Азове

Телеканал 360°07:34

СК изъял документы в газоснабжающей компании после взрыва в доме в Азове

РБК09:44

Следователи изымают документы в газоснабжающей организации после взрыва газа в Азове

ТАСС07:49

СКР возбудил дело после взрыва газа в доме в Азове

Коммерсантъ05:38

Взрыв газа и пожар в доме Азова привел к частичному разрушению нескольких квартир

Интерфакс07:22

Опубликованы кадры с места взрыва в жилом доме под Ростовом

URA.Ru08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Футбол

«Сельта» со Смоловым обыграла «Леганес» в матче Примеры

Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На 21-й минуте матча главный арбитр Хосе Мунуэра Монтера показал прямую красную карточку полузащитнику «Сельты» Филипу Брадаричу.
Чемпионат 08:57
Армия и оружие

Американцы преградили путь российским военным в Сирии

Подразделения Вооруженных сил США преградили путь российскому военному конвою в направлении населенного пункта Амуда в сирийской провинции Хасеке.
Lenta.ru 06:51
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество

В Брянске госпитализировали китаянку с подозрением на коронавирус

Пассажирку сняли с поезда и доставили в инфекционную больницу, где ей выделили отдельный изолятор.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 00:02
Общество

Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус

Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
РБК 10:19
Армия и оружие

Сербия получила первую партию российских комплексов «Панцирь-С1»

Первые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России на военный аэродром в Сербии, сообщил сербский министр обороны Александр Вулин.
РИА Новости 10:25
Общество

В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ

Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
РИА Новости 07:08
Армия и оружие

В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства

RT на русском 10:07
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Наука

Человеческая моча может стать лучшим удобрением для растений на Марсе

ToDay News Ufa 09:55
Общество

Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Lenta.ru 08:26
Общество

Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса

Признаки коронавируса COVID-2019 проявились у жителя Китая через 27 дней с момента заражения, сообщила в субботу, 22 февраля, газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Известия 07:04
Политика

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:31
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Газета.Ru 10:08
Общество

Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая

Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.
РИА Новости 06:36
Армия и оружие

Силы США в Афганистане прекратили наступательные операции на неделю

Американские войска, дислоцированные в Афганистане, прекращают все наступательные операции в соответствии с договоренностью о режиме прекращения огня с движением "Талибан" (запрещено в РФ).
ТАСС 09:51
Биатлон

Французские биатлонисты победили в эстафете на ЧМ, Россия — четвёртая

RT на русском 10:01
Армия и оружие

США отработали на учениях ядерный удар по России

Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Газета.Ru 05:05
Общество

Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода

В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
161.ru 20 февраля в 01:45
Общество

МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре

Интерфакс 10:09
Политика

Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
РИА Новости 10:25
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Интернет

Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу

Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
Pravda.Ru вчера в 14:02
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убили подростка

Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Газета.Ru 09:20
Кино

Трейлер сериала «Охотники» с Аль Пачино появился в Сети

Москва 24 вчера в 05:13
Общество

Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Известия 10:03
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
Общество

На Финском заливе в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Комплекс защитных сооружений на Финском заливе (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли на ночь из-за угрозы наводнения в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, движение судов остановлено, сообщила пресс-служба комплекса.
ТАСС 10:05
Авто

Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером

Новый Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле предшественника, а Toyota Corolla впервые превратят в SUV.
Новые автомобили 20 февраля в 05:35
Футбол

Барселона — Эйбар 2:0 (1-й тайм)

Аналитики букмекерской компании BingoBoom оценивают победу «Барселоны» коэффициентом 1,23, тогда как шансы «Эйбара» представлены с котировкой 13,31.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:12
Главное