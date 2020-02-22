Происшествия
REGNUMПри взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области. Об этом 22 февраля сообщает ГУ МЧС по региону. Взрыв газа произошёл в жилом доме на улице Павлова в 10:55 мск.
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Футбол
«Сельта» со Смоловым обыграла «Леганес» в матче Примеры
Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На 21-й минуте матча главный арбитр Хосе Мунуэра Монтера показал прямую красную карточку полузащитнику «Сельты» Филипу Брадаричу.
Армия и оружие
Американцы преградили путь российским военным в Сирии
Подразделения Вооруженных сил США преградили путь российскому военному конвою в направлении населенного пункта Амуда в сирийской провинции Хасеке.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Общество
В Брянске госпитализировали китаянку с подозрением на коронавирус
Пассажирку сняли с поезда и доставили в инфекционную больницу, где ей выделили отдельный изолятор.
Общество
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Армия и оружие
Сербия получила первую партию российских комплексов «Панцирь-С1»
Первые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" прибыли из России на военный аэродром в Сербии, сообщил сербский министр обороны Александр Вулин.
Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Армия и оружие
В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Наука
Человеческая моча может стать лучшим удобрением для растений на Марсе
Общество
Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Общество
Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса
Признаки коронавируса COVID-2019 проявились у жителя Китая через 27 дней с момента заражения, сообщила в субботу, 22 февраля, газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Политика
На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возвращении зимней погоды в московский регион, передает RT.
Общество
Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая
Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.
Армия и оружие
Силы США в Афганистане прекратили наступательные операции на неделю
Американские войска, дислоцированные в Афганистане, прекращают все наступательные операции в соответствии с договоренностью о режиме прекращения огня с движением "Талибан" (запрещено в РФ).
Биатлон
Французские биатлонисты победили в эстафете на ЧМ, Россия — четвёртая
Армия и оружие
США отработали на учениях ядерный удар по России
Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Общество
Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода
В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Общество
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Интернет
Google заблокировала 600 приложений за навязчивую рекламу
Компания Google удалила около 600 приложений из Google Play из-за навязчивой рекламы.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Кино
Трейлер сериала «Охотники» с Аль Пачино появился в Сети
Общество
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Общество
На Финском заливе в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Комплекс защитных сооружений на Финском заливе (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли на ночь из-за угрозы наводнения в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, движение судов остановлено, сообщила пресс-служба комплекса.
Авто
Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером
Новый Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле предшественника, а Toyota Corolla впервые превратят в SUV.
Футбол
Барселона — Эйбар 2:0 (1-й тайм)
Аналитики букмекерской компании BingoBoom оценивают победу «Барселоны» коэффициентом 1,23, тогда как шансы «Эйбара» представлены с котировкой 13,31.