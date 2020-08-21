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7 новостей
7 новостей

Один человек погиб, трое пострадали при взрыве газа в Ярославле

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле. Инцидент случился вечером в пятницу на улице Батова. Сообщается об одном погибшем и троих пострадавших.В источнике
С чего всё началось
Губернатор региона Дмитрий Миронов в свою очередь сообщил
, что поручил правительству Ярославской области принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших и распорядился задействовать все экстренные службы города для устранения последствий ЧП.
Радио Sputnikвчера в 13:42
Подробнее о событии
Новости Ярославля 76.ru

Опубликован фоторепортаж с места взрыва дома в Ярославле

Новости Ярославля 76.ruвчера в 14:52
ГТРК Ярославия

В Ярославле на улице Батова в результате взрыва газа обрушилось три этажа

ГТРК Ярославиявчера в 13:35
Ёлдаш

В Ярославле произошел взрыв в квартире четвертого этажа жилого дома

Ёлдашвчера в 12:57
Первый Ярославский

Оперативную информацию по взрыву на Батова можно узнать по номеру горячей линии

Первый Ярославскийвчера в 16:23
РИА Новости

Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Ярославле

РИА Новостивчера в 13:14
ЯрNews

Жильцы дома, в котором взорвался газ: Эта квартира часто продавалась

ЯрNewsвчера в 15:20
ТАСС

В результате взрыва в доме в Ярославле произошло обрушение перекрытий пяти этажей

ТАССвчера в 14:45

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Газета.Ru19 августа в 09:56
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