с чего всё началось

В Ярославле в результате взрыва газа в многоэтажном доме погиб человек и трое пострадали. Также взрывом разрушены перекрытия, сообщил изданию ТАСС мэр Владимир Волков. В ближайшее время создадут оперативный штаб.

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек

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