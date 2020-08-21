Происшествия
ГородовойПри взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек
В Ярославле в результате взрыва газа в многоэтажном доме погиб человек и трое пострадали. Также взрывом разрушены перекрытия, сообщил изданию ТАСС мэр Владимир Волков. В ближайшее время создадут оперативный штаб.
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с чего всё началось
Губернатор региона Дмитрий Миронов в свою очередь сообщил, что поручил правительству Ярославской области принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших и распорядился задействовать все экстренные службы города для устранения последствий ЧП.Радио Sputnik13:42
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Оперативную информацию по взрыву на Батова можно узнать по номеру горячей линии
Первый Ярославский16:23
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Здоровье
Главный санврач Среднего Урала допустил возникновение второй волны COVID-19
Екатеринбург, 21 августа 2020, 12:56 — REGNUM Вторая волна новой коронавирусной инфекции действительно возможна, заявил глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.
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Происшествия
Навального вывезли из больницы Омска для транспортировки в Германию
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогера Алексея Навального отправят в Германию утром 22 августа.
Пятый канал 19:57
Происшествия
В Ярославле под завалами дома обнаружено тело третьего погибшего
Российская газета 21:10
Экономика
Минфин выступил против отмены транспортного налога
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РБК вчера в 16:17
Общество
Назван защищающий от рака печени напиток
Австралийские ученые выяснили, что употребление по меньшей мере двух чашек кофе в день значительно снижает риск возникновения рака печени, сообщает в пятницу, 21 августа, MedicalXpress.
Известия 18:39
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Lenta.ru 19:51
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X международный кинофестиваль открывается в Пекине
Власти китайской столицы объявили об открытии в субботу X Пекинского международного кинофестиваля (ПМКФ), в течение недели в городе будут показаны шедевры национального и мирового кинематографа.
ТАСС 17:01
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В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции завершится менее чем за два года.
RT на русском 13:51
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Российская армия получит огнеметную систему ТОС-2 до конца года
«До конца года в войска планируется поставить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, обладающую повышенной дальностью и мощностью», — приводит ТАСС слова Шойгу.
Известия 05:25
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На одном из своих рисунков Леонардо да Винчи изобразил человеческое сердце с сетью волокон, которые, по его мнению, согревают кровь.
Новые Ведомости 06:04
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МВД подтвердило наличие химического вещества на одежде Навального
Исследование показало наличие «2-этилгексил дифенил фосфат». Оно относится к промышленным химическим веществам.
ФедералПресс 09:06
Политика
Венесуэла предложила России начать производство вакцины от COVID-19
Венесуэла сообщила о своем желании принять участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Министр здравоохранения южноамериканской республики Карлос Альварадо рассказал, что 500 волонтеров готовы сделать прививку.
Российская газета 18:46
Армия и оружие
Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем
Rambler News Service 13:28
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СССР расплачивался по ленд-лизу с США золотом и ресурсами
Экономика сегодня 07:31
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» представит на форуме «Армия-2020» новую ЗРС «Антей-4000»
Дочерние общества ВКО Алмаз-Антей представят свою продукцию на международном военно-техническом форуме Армия-2020.
Политическая Экспертиза вчера в 05:45
Армия и оружие
НАТО в ускоренном режиме стягивает войска к границам Норвегии
Shraibikus News вчера в 10:29
Технологии
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Главная опасность беспроводных наушников заключается в том, что они излучаются электромагнитные волны вблизи от мозга человека.
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Суд перенес заседание по делу Ефремова из-за отказа от услуг адвоката
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Netflix принёс извинения за фильм «Милашки»
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Собчак заработала за прошлый год 186 млн рублей
Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в прошлом году заработала 185,7 миллионов рублей, следует из декларации о доходах, расходах и имуществе ее мужа, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
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Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество
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В Минске началась акция оппозиции «Цепь покаяния».
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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Регина Тодоренко пообещала появиться в «Орле и Решке» с Ивлеевой
Примечательно, что днем ранее в своем блоге бывшая ведущая передачи Регина Тодоренко сообщила о том, что мечты поклонников совсем скоро сбудутся и ее "увидят в проекте вместе с Ивлеевой".
Газета.Ru 12:35
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В Болгарии прозвучит «Ленинградская симфония» Шостаковича
«Ленинградская симфония» прозвучит в исполнении оркестра Пловдивской оперы под управлением Дианы Чобановой.
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Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала о своих комплексах
Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками своей историей о детских комплексах.
Вечерняя Москва вчера в 14:15