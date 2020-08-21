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При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.В источнике
Дмитрий Миронов
Поручил Правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие.
С чего всё началось
Новости Ярославля 76.ru

В Ярославле обрушился подъезд дома

21 августа 20:39 Также эвакуировали жителей и близлежащих домов, сообщает с места корреспондент 76.RU Елена Вахрушева.
Новости Ярославля 76.ru12:35
Подробнее о событии
Новости Ярославля 76.ru

Эвакуируют людей из взорванного дома на Батова в Ярославле

Новости Ярославля 76.ru13:08
Интерфакс

По меньшей мере один человек погиб при взрыве газа в доме в Ярославле

Интерфакс12:59
РИА Новости

Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Ярославле

РИА Новости13:14
Городской телеканал

Взрыв газа в Ярославле: под завалами может быть ребенок

Городской телеканал13:37
Ярославский регион. Северный край

При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погибла женщина, трое пострадавших

Ярославский регион. Северный край13:31
Телеканал 360°

При взрыве в жилой многоэтажке в Ярославле погибла женщина

Телеканал 360°13:42
ТАСС

Под завалами дома в Ярославле, по предварительным данным, находятся женщина и ребенок

ТАСС13:40

В Петербурге в июне в 31 раз увеличилось число внебольничных пневмоний

В докладе отмечается, что, по предварительной оценке, численность постоянного населения Петербурга на 1 июля 2020 года составила 5,384 млн человек, с начала года она уменьшилась на 13,8 тысяч или 0,3%. Напомним, что в мае число внебольничных пневмоний, по данным того же Петростата, выросло в 10 раз к прошлому году.
Фонтанка.Ру13:24
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

Марат Хуснуллин на Партизанской поляне почтил память павших героев

Как сообщает РИА «Стрела», сегодня, 21 августа, во время своей рабочей поездки в Брянскую область вице-премьер Марат Хуснуллин побывал на мемориальном комплексе «Партизанская поляна», где почтил память павших героев и возложил цветы к вечному огню.
Земля трубчевская 3213:34

ВОЗ: создание вакцины не остановит сразу пандемию коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создание вакцины от COVID-19 не приведет к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция, передает ТАСС.
Газета.Ru12:06
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