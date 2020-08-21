При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек
Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.В источнике
Поручил Правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие.
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21 августа 20:39 Также эвакуировали жителей и близлежащих домов, сообщает с места корреспондент 76.RU Елена Вахрушева.
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